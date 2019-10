Com o objetivo de destacar a importância das bibliotecas e dos livros

para as instituições de ensino, e incentivar o hábito da leitura, o Campus

União da Vitória promove, de 21 a 25 de outubro, a V Semana do Livro e da

Biblioteca.

O evento, realizado na unidade

desde 2015, oferecerá palestras, oficinas, rodas de conversa e atividades

dinâmicas para o público interno e externo da instituição.

Confira a programação completa:

Segunda-feira (21)

10h: Abertura do evento

13h30: Roda de conversa com o tema “Eu leitor: minhas experiências”

15h: Sarau de Citações

15h: Sorteio da exposição “Liberte suas citações”

Terça-feira (22)

8h: Cine Biblio com o filme “O Nome da Rosa”

13h30: Debate sobre o filme exibido

13h30: Oficina de desenho com o artista Israel Checozi (aberto à comunidade,

mediante inscrição)

Quarta-feira (23)

8h: Palestra “A História do Livro” e dinâmica “Reflexões sobre a liberdade da

leitura”, com as servidoras do Campus União da Vitória Daiana Canato e Viviane Traversin

14h: Poesia na Praça – atividade dinâmica de leitura de poemas à comunidade na

área central da cidade.

Quinta-feira (24)

9h: Palestra sobre literatura brasileira com a professora da Unespar, Alexsandra Finkler.

20h: Palestra sobre literatura brasileira com a professora da Unespar, Alexsandra Finkler.

Sexta-feira (25)

9h45: Apresentação de dança com o grupo da Apae de União da Vitória e Porto

União e encerramento do evento.

Semana do Livro e da Biblioteca

A Semana Nacional

do Livro e da Biblioteca foi instituída pelo Decreto nº 84.631, em

1980. De acordo com o documento, a semana é comemorada todos anos entre os dias 23

e 29 de outubro. No último dia, também se comemora o Dia Nacional do Livro.

A semana tem como intuito incentivar a leitura, difundir o livro e

divulgar o papel da biblioteca, bem como promover a informação e o acesso a

diversas formas de manifestações artísticas e culturais.