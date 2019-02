﻿Vara da Infância e Juventude acompanha o início do ano letivo

Nesta quarta-feira,

20 de fevereiro, pela manhã, o Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude

de União da Vitória, Carlos Mattioli, acompanhou o lançamento do programa

cívico “Nossa Bandeira – Escola de Civismo”, promovido pelo Núcleo Regional de

Educação no Colégio Estadual Túlio de França, o qual contou com a participação

da banda do 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado de Porto União – SC.

À noite, acompanhado

da Pedagoga do Núcleo Regional de Educação, professora Solange Alves Pereira, o

Juiz conversou com pais, professores e alunos da Escola Municipal Amélia Hobi,

atividade que também foi acompanhada por alunos do primeiro ano do ensino médio

da Escola Estadual Pedro Stelmachuk. Na abordagem o magistrado mencionou acerca

da importância da permanência na escola e bom aproveitamento escolar, também

tratando de diversas questões que causam o abandono da escola, tais como a

violência doméstica, violência contra criança e adolescente, atos infracionais,

álcool e outras drogas, e bullying.

No próximo mês de

março a Vara da Infância e Juventude inicia a execução do décimo primeiro ano

do premiado Projeto de Combate à Evasão Escolar, o qual vem causando profunda

transformação no atendimento das demandas sociais e de cidadania dos núcleos

familiares que possuam crianças e adolescentes estudando na região, com altos

índices de retorno e aproveitamento escolar.

Texto: Vara da Infância e Juventude de União da Vitória. Fotos:Solange Alves Pereira