﻿Vereador Christian obtém recursos para Porto União

O vereador, Christian Martins (MDB), em viagem à Brasília nesta semana obteve êxito em conseguir recursos para Porto União.

Com o deputado federal,

Celso Maldaner (MDB), o vereador conseguiu o compromisso de uma emenda

impositiva de 200 mil reais para o hospital São Braz.

No gabinete do

deputado federal, Carlos Chiodini (MDB), foram 123 mil reais de emendas, sendo

100 mil reais para o hospital São Braz e 23 mil reais para a Apadaf.

Com o deputado José

Mario Schreiner – Zé Mario – (DEM-GO), nascido em Porto União e representante

do estado de Goiás, o vereador Christian conversou sobre a consulta pública

finalizada essa semana, sobre a pesca do lambari na Piracema no Rio Timbó. Zé

Mario e os deputados de Santa Catarina estão lutando para

que o governo libere a pesca esportiva do lambari, no rio Timbó.