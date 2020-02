﻿Vereadores acompanham prefeito em viagem à Florianópolis

O Presidente do Legislativo de Porto União, Sandro Luciano Calikoski (MDB), e, o vereador Luiz Alberto Pasqualin (PP), acompanharam o prefeito, Eliseu Mibach (PSDB), em viagem a capital do Estado nesta semana.

Entre as agendas e

visitas, os vereadores e o prefeito foram acompanhados pelo deputado Dr.

Vicente Caropreso (PSDB), em uma reunião com o Secretário de Estado da

Segurança Pública, delegado Paulo Norberto Koerich, e o subcomandante-geral da

Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Cláudio Roberto Koglin, na tarde de

terça-feira, 28, na sede da Secretaria de Segurança Pública, em Florianópolis

(SC). Acompanhou a comitiva o senador Dário Berger (MDB).

O deputado reiterou o

pedido da comitiva de Porto União da disponibilização de duas viaturas – uma

para o serviço de Radiopatrulha e outro para o Pelotão de Patrulhamento Tático

– para o trabalho diário da corporação de Porto União.

“Foi uma audiência

importante. Fizemos algumas reivindicações, destaque para as questões das

viaturas e equipamentos para a polícia militar. Estamos com algumas viaturas

com problemas mecânicos e há uma grande morosidade para arrumar esses veículos.

Vale destacar o bom trabalho do nosso comandante Capitão Paulo Ricardo Galle,

mas sem uma estrutura o trabalho fica prejudicado”, destacou Calikoski. (Com foto e informações da Assessoria do

deputado Dr. Vicente Caropreso)