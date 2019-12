﻿Vereadores conhecem projeto do Instituto Cultural Grünenwald

A convite do vereador Elio Weber, membro do Instituto Cultural Grünenwald e do projeto Trem das Etnias, os vereadores Christian Martins e Neilor Grabovski e o ex-vereador Roberto Domit de Oliveira conheceram a sede em construção do Instituto Cultural Grünenwald.

Weber explicou todo o

projeto de turismo desenvolvido pela iniciativa privada do Trem das Etnias

desenvolvida em parceria com o Instituto e que no próximo ano deve começar a

colocar em prática a primeira parte.

A volta da Maria

Fumaça 310 aos trilhos para passeios turísticos na região deve se tornar

realidade em pouco tempo. Os vagões já foram levados da Estação União para a

reforma e a Locomotiva deve ser a próxima a ser levada. Os visitantes

conheceram as melhorias nos trilhos que está sendo realizada para que isso se

torne realidade.