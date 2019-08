﻿Voluntários da Uniuv promovem ação em Irineópolis

A

ação arrecadou mais de 150 quilos de alimentos para Lar de Idosos

No sábado, 27, voluntários

do projeto de extensão “Envolver”, do Centro Universitário de União da Vitória

(UNIUV), realizaram uma ação social na Casa Lar Sant’ana, em Irineópolis (SC).

A ação contou com o apoio da Secretaria de Educação do município, que disponibilizou

o transporte dos voluntários.

A ideia de ajudar o asilo

foi de um dos voluntários que mora no município e informou que estava para

fechar por falta de mantimentos. A coordenadora do projeto, Kamilla Lima,

entrou em contato com os responsáveis, para verificar a disponibilidade de

realizar um ação de arrecadação de alimentos. Ao todo, 15 mulheres e 14 homens

vivem na casa e foram beneficiados com mais de 150 quilos de alimentos doados,

além de roupas e fraldas geriátricas.

Para a voluntária Estéfani

Mendes, foi uma ação especial. “Acho legal a vontade do Envolver de ajudar todo

mundo, seja de cãezinhos até idosos. Arrecadar alimentos, roupas e entregar a

essas pessoas que precisam foi gratificante, mas passar o dia junto com eles

foi realmente o que marcou a visita”.

Os voluntários organizaram

um café da tarde e atividades para os idosos. “O que mais animou eles foi ter

várias pessoas para conversar e contar sobre suas vidas. Foi um fim de tarde gratificante

tanto para os idosos, quanto para nós voluntários”, comenta a acadêmica Lucélia Leite.

A próxima ação do projeto

será durante os Jogos Intercursos da UNIUV, onde cada torcida levara ração para

ser doado a entidades de União da Vitória (PR). Fonte Doing- Agexcom