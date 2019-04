﻿Weber participa de evento do Sebrae

Na tarde de

segunda-feira, 15, o Sebrae do Paraná inaugurou o Escritório da Fronteira. A

estrutura, localizada junto ao Consórcio Intermunicipal da Fronteira (CIF), em

Barracão, foi criada para atender a 14 municípios paranaenses, mais Dionísio

Cerqueira (SC) e Bernardo de Irigoyen, San Antonio e Comandante Andresito, na

Argentina. Um consórcio inédito que envolve dois estados brasileiros e mais a

cidade na Argentina, que fazem fronteira seca.

O

diretor-superintendente do Sebrae/PR, Vitor Roberto Tioqueta, ressaltou que o

Escritório da Fronteira será um ponto de aproximação com o empresariado.

“Estaremos ainda mais perto, pois, historicamente, participamos de programas de

desenvolvimento territorial, formação de lideranças, educação empreendedora e

fortalecimento das ações binacionais, entre outros”, destacou Tioqueta.

O

diretor-superintendente salientou o trabalho das lideranças regionais para o

desenvolvimento da Fronteira e a intenção do Sebrae/PR de melhorar o ambiente

de negócios para as micro e pequenas empresas. “Estamos ao lado dos

pequenos negócios, dos empreendedores que são o alicerce da economia do País. O

empreendedorismo e as micro e pequenas empresas são peças-chave no

desenvolvimento da economia local”, completou.

Cesar Giovani Colini,

gerente da Regional Sul do Sebrae/PR, afirmou que o novo escritório foi

instalado para responder aos anseios dos municípios parceiros. “Esta região é

destaque na cooperação transfronteiriça e, para fortalecer ainda mais esse

reconhecimento, agora contará com estrutura física integrada ao CIF”,

completou.

O vereador de Porto

União Elio Weber (MDB) foi convidado e representou o legislativo no evento, que

pode ser implantado na região de Porto União e União da Vitória. Alguns

prefeitos e representantes da região da Associação dos Municípios do Sul do

Paraná (Amsulpar) e da Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense

(Amplanorte) também participaram do evento.

“Nesses dois dias que

ficamos lá, muito aprendemos. Eles transformaram uma região de mata em um

parque na divisa dos países e criaram um projeto de desenvolvimento para os

municípios da região que fazem as divisas secas. Eles quebraram o paradigma da

fronteira e se tornaram cidades irmãs. E é a nossa realidade aqui também, por

isso devemos nos unir em busca do desenvolvimento da nossa região”, destacou

Weber.

O escritório da

Fronteira atenderá aos municípios de Ampére, Barracão, Bela Vista da Caroba,

Bom Jesus do Sul, Capanema, Flor da Serra do Sul, Manfrinópolis, Pérola

D’Oeste, Pinhal de São Bento, Planalto, Pranchita, Realeza, Salgado Filho e

Santo Antonio do Sudoeste, além de Dionísio Cerqueira (SC) e Bernardo de

Irigoyen, San Antonio e Comandante Andresito, na Argentina. (Com informações do

Sebrae)