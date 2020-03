﻿Weber se reúne com agricultores e feirantes

No sábado, 07, o vereador Elio Weber, um dos responsáveis pelo Projeto Trem das Etnias, esteve reunido com os agricultores e feirantes de Porto União que realizam a feira aos sábados na Estação.

Weber

explicou para eles como irá funcionar o projeto Trem das Etnias e a parceria

que o projeto quer realizar com os feirantes da Estação, trazendo o turista

para dentro da Feira por meio dos passeios de trem. “O trem irá sair da Estação

e queremos fazer uma parceria com os feirantes para melhor atender o turista

que estiver aqui na cidade fazendo o passeio do Trem. Por isso me reuni com

eles para explicar como o projeto funcionará e qual será o papel deles para

melhor atender o turista”, explicou Weber.