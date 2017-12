11ª Festa Nacional do Steinhaeger e do Xixo e a mobilização de centenas de profissionais.

A 11ª edição da Festa Nacional do Steinhaeger e do Xixo está prontinha. Ela acontece entre os dias 8 e 10 de dezembro e seu principal objetivo é promover nossa cultura germânica e fomentar o turismo em nossa cidade e região. Idealizada e organizada pela Associação Empresarial de Porto União, a festa não seria possível sem a contribuição de patrocinadores e o apoio da Prefeitura Municipal. Isso porque a grande maioria das pessoas só percebe a organização da festa uma semana antes dela de fato acontecer que é quando começa a montagem das estruturas na Praça Hercílio Luz. O que muitos não sabem é que a festa começa muitos meses antes com a venda dos espaços para expositores, busca por patrocinadores, licenças e autorizações das mais diversas, laudos técnicos e bastante burocracia com as quais a ACIPU tem que se preocupar . A prefeitura de Porto União destina uma grande quantidade de profissionais para fazer as mais diversas atividades desde instalações elétricas, hidráulicas, montagem de estruturas e decoração. E é assim que tem que ser. Durante a festa, outras equipes como as de limpeza e de apoio estarão anonimamente fazendo um serviço que não é notado. Se colocarmos em números, o pessoal do Urbanismo deslocou cerca de vinte funcionários, assim como a equipe do Obras com mais vinte. Para a decoração, os profissionais da Secretaria de Cultura, Ação Social e Educação destinaram mais trinta profissionais aproximadamente. Isso sem falar do trabalho da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitára… Ou seja, é muita gente trabalhando arduamente para que a 11ª Festa Nacional do Steinhaeger e do Xixo corra perfeitamente. Então, aproveite! Divirta-se! Chame seus amigos! Leve sua família.