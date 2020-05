18 de Maio Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

Este dia nos lembra que a violência sexual contra crianças e adolescentes é uma

pratica que acontece em todo o mundo.

O dia 18 de

Maio é uma data que lembra o papel da sociedade em defender os Direitos da

Criança e do Adolescente Contra a Violência e Abuso Sexual. A data foi criada

através da Lei 9.970/2000, após a pequena Araceli de oito anos, ser vítima de

violência sexual e morta na cidade de Vitória no Espirito Santo.

No município de União da Vitória o Conselho tutelar registrou de janeiro a

abril de 2020, 16 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes.

“Neste ano estamos mobilizando a sociedade principalmente nas mídias sociais,

com uma campanha que visa cuidar, proteger e garantir os direitos das crianças

e adolescentes. Agora estamos vivendo em uma pandemia, em isolamento social em

casa, e quem cala consente. Então se você sabe, desconfia que esteja

acontecendo alguma coisa, dentro da sua casa, na casa do vizinho, denuncie ”

disse a Secretaria de Assistência Social Ana Claudia Portes Roveda.

Em União da Vitória, as ações para o Combate a Violência Contra Criança e

Adolescente, conta com a Rede de Proteção da Criança e do Adolescente da qual

fazem parte todas as secretarias municipais\ estaduais, e entidades que

trabalham na defesa e na garantia dos direitos e na formulação das políticas públicas.

E também fazem parte a Rede de Ajuda com apoio do Poder Judiciário, a Vara da

Família com o Juiz Carlos Eduardo Mattioli Kockanny e com o Ministério Público

do Paraná, na área da Infância e Juventude com o Promotor Júlio Ribeiro de

Campos Neto.

O

vice-prefeito de União da Vitória, Bachir Abbas, destaca o trabalho que vem

sendo realizado pela Rede de Proteção e Rede de Ajuda em prol de garantir os

direitos da criança e do adolescente de União da Vitória. “É uma data que faz

com que a gente faça uma reflexão e cuide das crianças e adolescentes, que

venham a ser vítimas. Hoje em União da Vitória temos uma Rede de Ajuda, que

podemos contar como a Promotoria Pública junto ao Dr. Júlio e com o Juiz Carlos

Eduardo Mattioli”, destacou Bachir.

“Toda equipe

da Secretaria de Assistência Social de União da Vitória, CREAS, CRAS, junto com

a Rede de Proteção, Conselho Tutelar, Conselho dos Direitos da Criança e do

Adolescente, Poder Judiciário, Ministério Publico e os parceiros estão

engajados na garantia. Defesa e a proteção dos direitos das nossas crianças e

adolescentes”, concluiu a secretária de Assistência Social, Ana Claudia Portes

Roveda.

“Não se

cale! Denuncie!” Violência Contra Crianças e Adolescentes

Serviço:

A sociedade

ao verificar qualquer ato contra crianças e adolescentes, pode denunciar para a

central 190 da Polícia Militar, no disque denúncia 100 ou para o Conselho

Tutelar 3522 5886 ou 9 8414 9699.

O atendimento do Conselho Tutelar de União da Vitória, fica localizado na

Rodoviária Anibal Khury, no segundo andar. Foto: Comunicação Prefeitura de

União da Vitória