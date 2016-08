As inscrições podem ser realizadas até dia 18 de agosto, pelo site www.chiprun.com.br

No domingo, 21, acontece a 1ª Uniguaçu 10k – Corrida de 5km e 10km, em comemoração aos 15 anos de instituição. As inscrições ainda podem ser realizadas até o dia 18 de agosto, pelo site www.chiprun.com.br, no valor de R$35,00.

O evento faz parte da programação de aniversário de 15 anos da Instituição em parceria com o curso de Educação Física, visando estimular a prática desportiva, como elemento da promoção da saúde. A largada acontece no estacionamento do Francisco Cléve, às 8h. São duas categorias: 5 km e 10 km. O trajeto tem início na rua Padre Saporitti, percorrendo a Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, até o CTG.

A corrida é limitada a 300 atletas, que vão receber um kit com camiseta, número de peito e chip descartável de cronometragem. Segundo a coordenadora do curso de Educação Física e idealizadora do evento, Rosicler Duarte Barbosa, a corrida vem como um marco em comemoração aos 15 anos, mas, também, um incentivo à prática do esporte. “A corrida tem se tornado um hábito de muitas pessoas. Elas começam a prática da corrida na rua, então procuram as competições. E quem procura por competições não é tanto pelo ganhar, mas, sim, conseguir concluir o percurso. O importante não é chegar às primeiras colocações, mas, sim, vencer o desafio que a gente se propõe a nós mesmo”, comenta a coordenadora do curso.

Todos os participantes da corrida vão receber uma medalha, em comemoração aos 15 anos da Uniguaçu, e, como incentivo a continuarem nas corridas. “A ideia do colegiado do curso de Educação Física é que o evento seja o pontapé inicial, para que anualmente, seja realizada a corrida de aniversário da Instituição. E que nas próximas, ela seja para 400, 500 pessoas até ela integrar o ranking de corridas de rua da cidade”, afirma.

Os primeiros colocados receberão troféus e premiação em dinheiro. Saiba o regulamento em www.uniguacu.edu.br. Muitos acadêmicos, professores, funcionários e atletas de fora já se inscreveram, e toda a comunidade está convidada a participar e prestigiar o evento que será animado com banda, além dos atendimentos realizados pelos cursos da Instituição.