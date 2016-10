1º Curitiba Jazz Festival será nesta sexta, sábado e domingo

Três dias de jazz da maior qualidade é o que o público desfrutará durante o 1º Curitiba Jazz Festival, promovido pelo Curitiba Backpackers Hostel nos dias 21, 22 e 23 de outubro. Será um encontro dos melhores músicos de jazz da cidade, todos com carreira de destaque nacional e internacional.

Estão confirmadas as seguintes atrações musicais: Sub Jazz A Reunião, Rodolfo Reichmann Trio, Saul do Trumpet Quarteto, Sotak Brasil Jazz Fusion, Ná Tocaia Trio, Jazz Maia, Gegê Felix Trio e Plata o Plomo com Du Gomide. Ainda haverá gastronomia, mostra de cinema de jazz (sábado e domingo), bazar, troca de discos, exposição de artes, fotografia e live paint.

Na sexta, os portões abrem às 18 horas. No sábado, às 12 horas, e no domingo, às 15h. O Curitiba Backpackers está localizado na Rua Nilo Peçanha, 243, São Francisco. Vendas disponíveis pelo Disk Ingresso. Mais informações pelo telefone 3308-8723. Confira a programação completa:

21/10 Sexta-feira, a partir das 18h.

– Sub Jazz a Reunião, uma formação especial da velha guarda do jazz paranaense com Helinho Brandão, Saul do Trumpet, Paulinho Branco, Sandro Guaraná, Fernando Kakau, Allan Giller Branco e Ian Giller Branco.

– After na Casa Verde para as 100 primeiras pessoas que chegarem ao festival. A Casa Verde fica na Rua Barão de Antonina, 54, a 100 metros do hostel.

22/10 Sábado, a partir das 11h.

– Rodolfo Reichmann Trio. Já está há 16 anos na estrada, liderado pelo maravilhoso pianista Rodolfo Reichmann. Tocou em diversos festivais no Brasil e no mundo, nos principais bares de Jazz em Nova York, e foi destaque na cena jazz paulistana. A discografia conta com quatro albuns.

– Saul do Trumpet Quarteto. Precursor do jazz no estado do Paraná, Saul é o único artista vivo que teve uma premiação também com seu nome, o ‘’Prêmio Saul do Trumpet’’. Já tocou com diversos ícones da música, incluindo Waltel Branco, Mauro Senise, Hermeto Pascoal, Leny Andrade, Arismar do Espírito Santo, Proveta e Helio Brandão.

– Sotak Brasil Jazz Fusion. Está há 30 anos na estrada, e já participou dos principais festivais de jazz no Brasil e no mundo. Entre eles, por quatro anos no Montreux Jazz Festival. Foi premiado como melhor CD do ano no prêmio ‘’Saul do Trumpet’’. Seus integrantes foram os idealizadores do festival JAZZ BRASIL.

– Gegê Felix Trio. Com uma personalidade própria, Gegê Felix impressiona não só pelos arranjos e originalidade de suas composições, mas também pela clareza das notas que extrai do seu instrumento, o violão, ao qual se dedica desde os 10 anos de idade.

23/10 Domingo, a partir das 15h.

– Ná Tocaia Trio. A música do Ná Tocaia Trio mostra a produção atual de músicos de trajetória internacional. O baixista Glauco Sölter gravou três CDs solo e tem atuado em festivais ao redor do planeta, enquanto o guitarrista Mario Conde, que morou quatro anos na Suíça, é considerado uma das revelações da musica instrumental brasileira. Por sua vez, o baterista Endrigo Bettega tem sido requisitado por artistas nacionais e europeus para turnês e gravações.

-Jazz Maia. A pianista Marília Giller é, sem dúvida, uma das grandes personalidades da música instrumental curitibana. Como historiadora e pesquisadora, ela trabalha pela conservação e disseminação da arte musical desde os seus primórdios. Na outra ponta, ela se envereda pelo jazz fusion. Marília toca com seus dois filhos, Alan Giller Branco no baixo, e Ian Giller Branco na bateria e Steel Drum.

PONTOS DE VENDA: Disk-Ingressos (Loja Palladium – de segunda a sexta, das 11hs às 23hs, aos sábados, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20hs, – e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação – de segunda a sábado, das 10hs às 22hs, e aos domingos, das 14hs às 20hs), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22hs, e aos domingos, das 9 às 18hs) e pelo portal www.diskingressos.com.br. Informações: 41 33150808.