1º Festival Paranaense de Cervejas Artesanais

As cervejas artesanais vêm conquistando cada vez mais espaço no mercado brasileiro e internacional. Nos últimos anos, uma grande variedade de rótulos e estilos tomou conta do país, e estão cada vez mais presentes nos cardápios de bares, restaurantes e casas de cervejas especiais. Na cidade de Curitiba esse cenário não é diferente. Hoje, a capital paranaense se transformou em um grande pólo cervejeiro, abrigando algumas das principais cervejarias do Brasil.

Para comemorar todo esse sucesso, a Associação das Microcervejarias do Paraná (PROCERVA) vai promover o primeiro Festival Paranaense de Cervejas Artesanais, entre os dias 09 e 12 de junho, na cidade de Curitiba. “A multiplicação das microcervejarias na cidade e a reconhecida qualidade das cervejas aqui produzidas colocaram a capital paranaense na rota dos profissionais e apreciadores da bebida. Com o Festival Paranaense, queremos difundir os conceitos da cerveja artesanal e, também, destacar nossa produção”, explica Luciano Wengrzinski, presidente da PROCERVA.

Durante os quatro dias de evento, serão realizadas diversas atividades especiais, entre elas exposições de insumos, produtores e soluções; degustação e harmonização com cervejas raras; e palestras e mesas redondas com grandes nomes do mercado, que irão tratar de diversos assuntos referentes ao segmento, como tendências e cases de sucesso. O festival contará ainda com ações turísticas, com uma edição especial do Beertrain by Bodebrown, visitas a cervejarias, jantares com chefs locais e visitas a bares e lojas.

Outro grande destaque do Festival Paranaense de Cervejas Artesanais ficará por conta da realização da 6ª edição do South Beer Cup, principal concurso de cervejas artesanais da América do Sul, que acontece pela primeira vez na capital paranaense após passar por cidades brasileiras e argentinas. O concurso anual contará com 35 juízes de diversas partes do mundo, que serão responsáveis por julgar 120 cervejarias e mais de 800 rótulos de acordo com normas da Brewers Association. Em sua última edição, realizada em Mar del Plata, na Argentina, o South Beer Cup contou com cervejas de oito países (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru e Uruguai). As principais bebidas do concurso serão premiadas com medalhas de ouro, prata e bronze em uma grande festa de premiação que será realizada no Museu Oscar Niemayer, no dia 11 de junho.

“O Festival Paranaense de Cervejas Artesanais será um marco histórico para o mercado cervejeiro paranaense e, também, para o mercado nacional. Será um momento único para interagir com grandes profissionais da área, descobrir as tendências em produção, analisar métodos de gestão no mercado cervejeiro e, logicamente, saborear cervejas excelentes”, completa Luciano.

Mercado nacional

Atualmente o Brasil é o 3º maior produtor de cervejas do mundo em volume de litros. Há cerca de 300 microcervejarias e mais de 1500 rótulos de cervejas artesanais no país. O Mercado de cervejas artesanais cresce 15% ao ano e o consumo deste produto no Brasil aumentou 36% de 2011 a 2014. E, de acordo com prognósticos da Mintel, o setor cervejeiro em geral deverá expandir 54% até 2019.

A programação completa do Festival Paranaense de Cervejas Artesanais será realizada no Museu Oscar Niemeyer (MON), das 12h às 20h. O South Beer Cup vai acontecer no Hotel Confiance Centro Cívico, nos dias 09 e 10 de junho, das 09 às 18h. As inscrições podem ser no site www.procerva.com.br/festival2016. Mais informações pelo e-mail eventos@procerva.com.br.