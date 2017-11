Com o objetivo de colocar em prática os conhecimentos adquiridos nas aulas de física, os alunos do segundo ano do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do Campus de União da Vitória do Instituto Federal do Paraná (IFPR), realizarão a 1º Mostra de Lançamento de Foguetes do IFPR Campus União da Vitória (MOLFUVA), no sábado, 11 de novembro, nas dependências do campus. O evento terá início às 8 horas com previsão de término às 12 horas.

Os estudantes foram divididos em equipes e por meio de oficinas fizeram a preparação e confecção do protótipo de um foguete de garrafa pet e de sua base de lançamentos. As equipes irão competir na categoria três, lançamento à distância dos foguetes usando como combustível somente ÁGUA e AR comprimido.

De acordo com o professor de física, Luiz Sérgio Soares da Silva, “o evento constitui-se um cenário oportuno no qual se consegue relacionar várias disciplinas básicas do currículo do ensino médio, tais como, química, matemática, artes, história e em especial a física”.

O evento acontecerá conforme as orientações da Mostra Brasileira de Foguetes para alunos do ensino médio MOBFOG 2016.

Caso esteja chovendo, o evento será remarcado para data posterior.