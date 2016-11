Curitiba recebe evento cervejeiro neste sábado

Craft Beer Soul 2016 celebra o aniversário da Way Beer com muita cerveja artesanal, música e comida

Se você for apaixonado por cervejas artesanais, não poderá ficar de fora da segunda edição do Craft Beer Soul, evento cervejeiro que vai celebrar os seis anos da Way Beer, uma das grandes referências nacionais do mercado de cervejas especiais. O Craft Beer Soul 2016 será realizado neste sábado, dia 26 de novembro, em um local inusitado (Roof Top do Shopping Estação) e trará dezenas de opções de cervejas, muita música e diversas opções gastronômicas.

No Craft Beer Soul, o público terá a oportunidade de saborear, com preços a partir de R$ 8, as principais cervejas produzidas pela Way Beer nos seus 6 anos de história, entre elas American Pale Ale, Double APA, Die Fizzy Yellow IPA, Amburana Lager, Cream Porter, Avelã Porter, Brett Ipa, Witbier, Dry Hopped Berliner Weisse, Eapeated, Abbey Ale, Premium Lager, Irish Red, Farmhouse ALE, Gose, Sour Me Not – Caju, Sour Me Not – Acerola e Sour Me Not – Graviola. Além disso, a Way vai lançar uma cerveja colaborativa exclusiva, uma Juicy IPA, desenvolvida em parceria com grandes nomes do mercado cervejeiro paranaense: Maniacs Brewing Co, Fucking Beer, DUM Cervejaria, Cerveja Tormenta, Cervejaria Bier Hoff, Cervejaria Klein e Swamp Brewing.

Para acompanhar as cervejas, o evento contará com preparos deliciosos de empreendimentos de destaque na cidade, entre eles Bom Vivant, Clube do Malte, Helmet, Koda, Monte Bello, La Panoteca, La Grappa, La Santa, Jazz Burger, Simples Assim, Churros Fan Clube e Gelataio. No cardápio estarão, entre outros, queijos, pães artesanais, hambúrgueres, coxinhas gourmet, choripan, hot dog, churrasco texano, nachos, burritos, sanduíches especiais, churros e sorvetes artesanais. Além disso, a tradicional Cini Bebidas será responsável por oferecer as bebidas não alcoólicas.

A ideia do evento é levar a alma dos eventos de cerveja artesanal para o topo do Shopping Estação em uma festa com muito rock’n roll com o DJ Double e com a apresentação das carismáticas bandas Banjobone & As Criaturas do Pântano, Electric Mob e Lenhadores da Antártida. E como não poderia deixar de ser, o evento estará preparado para receber toda a família, com espaço para as crianças, para que os pais possam curtir à vontade.

O Craft Beer Soul 2016 será realizado no Piso G11 do Estacionamento do Shopping Estação (Roof Top), das 12h às 20h. Os ingressos custam R$ 15 e estão disponíveis no site www.eventbrite.com.br. O ingresso dá direito a 01 copo exclusivo do evento. Mais informações pelo telefone (41) 3653-8853 ou no site www.waybeer.com.br.