27º Batalhão de Polícia Militar de União da Vitória recebe novas viaturas

Na manhã de sexta-feira, 06, diversas autoridades, policiais militares e membros da sociedade se reuniram na “Canaleta” da Avenida Manoel Ribas, em União da Vitória, para a entrega de três novas viaturas para o 27º Batalhão de Polícia Militar. Indicadas pelo deputado Hussein Bakri, as viaturas completam o total de 28 novos veículos para o 27º BPM, sendo 14 somente para transitar em União da Vitória. Uma delas será cedida ao BPEC (Batalhão de Polícia Comunitária Escolar), para uso do PROERD (o Programa Educacional de Resistência às Drogas, que consiste num esforço cooperativo estabelecido entre a Polícia Militar, a Escola e a Família).

O Comandante do 27ºBPM, Major Renato dos Santos Taborda, destacou a importância das viaturas para o Batalhão: “Agradecemos ao Governo do Estado e a Hussein por mais estas viaturas, que complementam a nossa frota e permitem à Polícia Militar de exercer com eficiência o seu serviço”, afirmou. O presidente da Câmara de Vereadores, Almires Bughay, acompanhado dos vereadores Emerson de Souza e Joarez Tica, e também do vereador, Valdir de Freitas, de General Carneiro, reforçou os cumprimentos ao deputado Hussein Bakri e completou: “Os avanços na área de segurança pública são visíveis. Ainda esta semana, foi aprovada a lei na Assembleia Legislativa do tão sonhado plano de carreira dos Praças da Polícia Militar. Duas pessoas foram fundamentais para que isso acontecesse: o Major Renato Taborda e o deputado estadual, Hussein Bakri, que apoiaram nossa luta e abriram as portas do legislativo e executivo estadual para que essa aprovação acontecesse”, disse.

O deputado Hussein Bakri encerrou os discursos: “Tudo o que vemos acontecendo hoje, é fruto de muito trabalho lá atrás, de anos. Começou com o empenho de trazer o 27º Batalhão para União da Vitória, e seguiu com as conquistas para equipar e aumentar o efetivo do Batalhão. As coisas não acontecem da noite para o dia, por isso falo de cabeça erguida que esse é um trabalho diário, que abraço com muita persistência, sempre com o objetivo de trazer o melhor para a população”, relembrou Hussein, que também foi o responsável pela instalação da Delegacia da Mulher, Criança e Idoso em União da Vitória, pela aquisição de equipamentos e veículos para o Corpo de Bombeiros em União da Vitória, além de apoio ao CONSEG, trabalhando obstinadamente na segurança pública do município e região.