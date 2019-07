27º BPM recebe novos policiais e novos veículos

Numa atuação do deputado Hussein Bakri (PSD), o sul do Paraná ganhou importantes reforços no combate à criminalidade nesta quarta-feira (10). O 27º Batalhão de Polícia Militar recebeu seis novos policiais e duas novas camionetes para a ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel). A medida vai beneficiar mais de 200 mil habitantes de União da Vitória e outros 10 municípios da região.

“A gestão da segurança pública tem sido um dos maiores destaques do governo até aqui, com os índices de criminalidade em queda acentuada neste ano. E, se estamos no caminho certo, é preciso garantir que continuemos assim. Mais policiais nas ruas e melhores equipamentos são sinônimos de tranquilidade para a população”, comemorou Hussein Bakri, que é Líder do Governo Ratinho Junior (PSD) e representante do sul do estado na Assembleia Legislativa.

Na manhã de quarta-feira, chegaram ao 27º BPM um Cadete – que fará estágio operacional na unidade, com a supervisão de oficiais formados e experientes – e cinco Aspirantes a Oficial. Esses últimos passaram por um período de formação de três anos na Academia Policial Militar do Guatupê e agora atuarão nas atividades destinadas à segurança da região.

Além disso, o 27º BPM recebeu duas camionetes Sport Utility, que serão utilizadas pela Rotam. Uma delas será adaptada para atividades de operações com cães. O reforço se soma a três novas viaturas em serviço há três semanas, numa medida de renovação da frota de veículos que atendem ocorrências pela Rádio Patrulha Auto em União da Vitória.

No total, o 27º BPM abrange os municípios de União da Vitória, General Carneiro, Bituruna, Porto Vitória, Cruz Machado, Mallet, Paulo Frontin, Paula Freitas, São Mateus do Sul, São João do Triunfo e Antônio Olinto.