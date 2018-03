30 anos do MercadÃ£o de CalÃ§ados Paranaense

O Empresário Abed Hassan Khalil Safawi chegou ao Brasil, em União da Vitória em 1988, com duas camisas, um par de sapatos e duas calças e muita vontade de trabalhar. Iniciou sua trajetória nas Gêmeas do Iguaçu trabalhando com seu cunhado na Loja que depois de um ano passou a ser sua, e então nasceu o Mercadão de Calçados Paranaense que está completando 30 anos. Abed é um dos sete irmãos, sua mãe que até hoje mora no Líbano visita o Brasil com frequência e satisfação. Somando todas as lojas da família, hoje possuem 30 no total, e assim, conseguem comprar com boa negociação para repassar ao consumidor final produtos de qualidade e bons preços.

Abed falou das dificuldades que passou desde o início, aprendendo sobre atendimento ao cliente, carisma, produtos, treinamento e principalmente, respeito ao consumidor e confiança, o maior princípio e visão aplicados em sua empresa.

O empresário conta que sempre aplicou a modernização e atualização em suas empresas, com inovação e pioneirismo em diversos aspectos. Com a empresa brasileira que completa 30 anos, o Mercadão de Calçados Paranaense, hoje se somam outras quatro, que abraçam 45 funcionários diretos, entre eles alguns de tantos anos que tiveram filhos, cresceram e agora jovens, fazem parte do feliz time de colaboradores.

Em relação a visão para o futuro, Abed não para. Tem visão para novos negócios, empreendimentos e segmentos com novas portas e perspectivas. Salienta a falta de material humano ser seu maior desafio, pessoas dedicadas com o mesmo pique e visão. Entre tantos exemplos observados no Empresário, o princípio do tempo de errar, onde no auge dos seus 50 anos, para lançar um novo negócio é necessário ponderar para acertar um resultado positivo de 100%, diferente do jovem que inicia aos 20 anos e tem seu caminho disponível para aprender.

Abed já aprendeu e atingiu seu objetivo principal empresarial, e segue otimista em União da Vitória, onde vê o local de forma positiva, com público consumidor e de bom gosto.

Abed, feliz por ser naturalizado brasileiro, tem três filhos e acredita que o Brasil é a Terra das oportunidades.