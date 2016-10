35 ANOS DE ATIVIDADES DA APADAF

Esta semana falaremos em RELATOS & NOTÍCIAS sobre o recente aniversário de 35 anos da APADAF – Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos. Tal fato ocorreu no sábado, 1º de outubro, porém sua cerimônia alusiva a data foi antecipada para a tarde da sexta-feira, 30 de setembro, e contou com a presença do prefeito de Porto União, Anízio de Souza, entre outros que apreciaram as apresentações de integrantes apadafeanos em sua sede oficial em Porto União.

Atualmente a sede da instituição está localizada na Avenida Gen. Bormann, 532, centro de Porto União-SC, porem nem sempre foi assim, destacamos um breve histórico da APADAF: iniciou suas atividades em 1973, com a firme determinação em atender no ensino especial para reabilitação dos surdos no Colégio Santos Anjos em Porto União, seus educandos surdos, conjuntamente, com o integrantes do ensino regular atingindo assim a sua integração sócio educativa com as outras crianças, atividades que perduraram na época, por 7anos.

Passado este período, prosseguiram-se os mesmos trabalhos a partir de 1979, em sua casa nova, ou seja, no Colégio São José também em Porto União, para somente a partir de 1º de outubro de 1981, construir a sua tão sonhada sede APADAF, a qual funciona até os dias de hoje, tornando-se uma referência e orgulho em suas atividades no atendimento de beneficiários de nossas cidades que evitam maiores gastos com deslocamentos situados em toda a nossa região mas também atendendo as solicitações que chegam de outros estados.

Atualmente a instituição tem como presidente Eufrásio Xavier de Barros, auxiliado pela atuante diretora pedagoga Sandra Mara Paulichen Wimmer que foi cedida pela Fundação Catarinense de Educação Especial.

APADAF é marcada por uma história de muita luta e êxito em seus atendimentos e acompanhamentos que proporcionam uma melhor condição de vida às pessoas no campo auditivo, fruto do esforço de profissionais e até voluntários para com seus inúmeros integrantes atuais ou que já passaram pela instituição que utilizaram os serviços e vale ressaltar as constantes dificuldades financeiras, principalmente na atualidade, exigindo sempre uma maior criatividade, frente as dificuldades que seus colaboradores (as) passam e tem superado, mediante alguns mecanismos a exemplo de projetos de doações e auxílio de Associações/Fundações e principalmente de seu eficiente Centro da Captação de Recursos (Tele atendimento), que garante recursos mensalmente.

Para finalizar nossas informações, vale ressaltar que as promoções realizadas pela APADAF, são sempre exitosas e principalmente são tomadas medidas para a apresentação do que é arrecadado e gasto, sempre com transparência na prestação de recursos angariados e que podemos citar, entre elas, o sempre sucesso alcançado com seus costumeiros Bingões da APADAF, inclusive, o que está prestes a ocorrer programado para acontecer já neste sábado, dia 08 de outubro às 20 horas no salão da Paróquia do Rocio em União da Vitória. Uma oportunidade para os amigos leitores que possam ajudar, participando da promoção na aquisição de suas cartelas previamente na entidade ou com seus integrantes. Tudo isto em prol ainda dos festejos de 35 anos APADAF. Parabéns a família Apadafeana, pelo bom trabalho realizado!

Grato a todos, Antonio FM Budal – Reg. Mte: 10877/PR – Out/2016