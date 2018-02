36 profissionais da Educação empossados em União da Vitória

A tarde do dia 7 ficou marcada por três importantes reuniões de posse no gabinete do prefeito Santin Roveda. Foram empossados 36 profissionais da Educação de União da Vitória. Entre eles estavam diretores e pedagogos das Escolas Municipais e CEMEIs.

O prefeito ressaltou a importância dos cargos e parabenizou-os. “Tenho certeza que esse ano será de muito trabalho. E que esse trabalho será exercido com competência, carinho e dedicação a educação” afirmou Roveda.

Os diretores e pedagogos que receberam posse foram eleitos por meio de votação nos meses de novembro e dezembro e terão seu mandato na vigência de 2018 a 2020. Com humanização se faz educação.