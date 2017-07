Paraná: Segurança para viver e trabalhar

Valdir Rossoni

Mais uma vez o Paraná dá exemplo de boa gestão ao Brasil. Desta vez, no setor de segurança pública. Enquanto a situação se agrava no país por falta de uma política eficiente de combate ao tráfico de drogas e também pela crise que desempregou mais de 14 milhões brasileiros, aqui estamos conseguindo combater o problema e garantir tranquilidade para quem quer trabalhar e viver em paz.

Os primeiros seis meses desse ano terminaram com uma redução expressiva do número de homicídios na capital. Foram 233 mortes no ano passado e 176 este ano, 57 assassinatos a menos. A queda foi de 24,4% e esse é o menor número de homicídios já registrados na cidade nos últimos 10 anos.

Outra boa notícia vem de Maringá, no Noroeste. Lá a criminalidade caiu quase 13% no semestre, segundo pesquisa do jornal O Diário. A maior redução foi verificada no número de homicídios: foram 12 de janeiro a junho deste ano, contra 19 no mesmo período do ano passado. Queda expressiva de 36,8%. E a redução da violência se repetiu em praticamente todas as outras regiões do Estado.

Segurança é dever do Estado e responsabilidade de todos, diz a constituição. E o governo do Paraná faz sua parte. Contratamos quase três mil novos policiais, fizemos a aquisição de coletes balísticos e armas importadas de grosso calibre para combater roubos a bancos e caixas eletrônicos no interior e também em viaturas.

São 1,1 mil novos veículos para as polícias civil e militar onde foram investidos pouco mais de R$ 110 milhões. Todos equipados para garantir agilidade no atendimento e identificados com o nome da cidade na porta para incentivar a conservação e evitar desvios de finalidade.

Na área de abrangência da 2ª Companhia de Polícia Militar (Palmas, Mangueirinha, Clevelândia, Coronel Domingos Soares e Mariópolis), por exemplo, atendemos uma demanda histórica e reforçamos o efetivo. Em 2011 eram 15 policiais, atualmente são 80. O resultado foi o aumento de prisões e de boletins de ocorrência.

É evidente que melhor segurança não se consegue apenas com equipamentos ou repressão policial. Também é preciso construir uma sociedade com mais oportunidades para todos. Sabemos e estamos trabalhando nisso também, com investimentos em educação, geração de empregos, saúde, moradias e vida digna para quem é da capital ou do interior. Um Estado melhor para todos. Esse será o grande legado que o governo Beto Richa deixará a todos os paranaenses.