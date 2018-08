3ª Uniguaçu 10K ocorre neste domingo

As inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas no site da Uniguaçu

Realizar atividade física é fundamental para manter uma vida saudável. Seja uma caminhada, corrida, uma aula de natação, dança, ciclismo, pilates, musculação, treinos funcionais, independente da atividade realizada o importante é fazer aquilo que te faz bem. E, neste domingo, 19, as ruas de União da Vitória estarão prontas para receber os participantes da 3ª Uniguaçu 10K, que tem como percurso 5 ou 10 km.

A corrida tem como finalidade comemorar os 17 anos da Uniguaçu, que serão comemorados na terça-feira, 21, e estimular a prática desportiva como elemento da promoção da saúde. A prova conta com um total de 300 participantes, de ambos os sexos, com idade a partir de 15 anos. A largada será às 8h, no Centro de Eventos, anexo a Uniguaçu, sendo este também o ponto de chegada dos participantes.

Os inscritos receberão um kit com camiseta, chip para cronometragem, número no peito e ainda, os concluintes da prova de ambas as categorias receberão medalhas. O valor da inscrição é R$ 40,00. As inscrições se encerram nesta quinta-feira, 16, às 22h, e podem ser feitas através do site www.uniguacu.edu.br. A entrega dos kits acontece no sábado, 18, durante todo o dia, no Centro de Eventos. O inscrito deverá apresentar a carteira de identidade, CPF e comprovante de pagamento, originais, para a retirada de seu kit. Se sobrar vagas, haverá inscrição no sábado, juntamente com a entrega dos kits.

Haverá entrega de kit de participação no dia do evento somente para atletas de outros municípios, até 7h30. A escolha do tamanho da camiseta será por ordem de chegada ao ato da retirada do kit.

O professor e coordenador do curso de Educação Física, Andrey Portela, comenta que este ano o diferencial da corrida será a largada e a chegada, realizada no nosso Centro de Eventos. “Portanto teremos uma estrutura ainda melhor para receber os corredores, as equipes apoiadoras e os familiares. A feira de exposição este ano vai estar mais ampla, portanto irá contemplar os corredores com equipamentos e materiais que ajudem na sua performance esportiva.” Além disso, serão sorteados vários brindes aos participantes, ofertados pelos patrocinadores e apoiadores da corrida.

Antes da largada haverá o apoio de uma equipe do curso de Fisioterapia, auxiliando no alongamento e relaxamento muscular. Durante o percurso da prova terão postos de hidratação para os atletas. Segundo o professor Andrey é importante que os atletas mantenham seu preparo, façam alongamentos, fortalecimentos, preservando qualquer tipo de lesão, para melhorar as condições na corrida. “Nos dias que antecedem a prova todos devem se preservar, fazer exercícios leves. Vale lembrar que chegar antes no dia da prova auxilia nos momentos de aquecimento para fazer uma boa largada. A alimentação adequada, com alimentos leves, ricos em proteínas e carboidratos de qualidade, hidratação e uma boa noite de sono ajudam na performance do atleta.”

Apoiadores e Patrocinadores

Academia Corpo Mania

Araucária Acessórios para Escritório e Papelaria

Camisetas Kalehua

Chocolates Brasil Cacau

Inova Comunicação Visual

Loja Zipperer da Professor Cleto

Odonto Center

Otimus Industriais

Realiza Formaturas

RZ Mídias

Sanepar

Suplementos União

Tigre Bike Shop

TonerSul Soluções para Impressão

Unicompen a Loja do Marceneiro

Unimed Vale do Iguaçu