Nesta segunda-feira, 09, a Secretaria de Assistência Social em

parceria com o SESC realizou o encerramento do curso grátis de corte e costura.

No total 40 mulheres participaram da atividade. A oficina teve duração de 80

horas. As aulas foram realizadas de agosto a dezembro deste ano. As mulheres

aprenderam a confeccionar diversos tipos de peças, como pano de pratos, bolsas,

nécessaires, aventais, fronhas, entre outros.