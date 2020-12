47 projetos recebem recursos da Lei Aldir Blanc em União da Vitória

Na tarde de segunda-feira, 21 de dezembro, o prefeito de União da Vitória, Santin Roveda junto do vice-prefeito e prefeito eleito, Bachir Abbas, receberam no gabinete algumas pessoas ligadas, diretamente, ao Setor Cultural de União da Vitória, que vieram agradecer o total apoio da Administração Municipal em relação ao Auxilio Emergência em relação a Lei Aldir Blanc.

A reunião contou com a presença do vereador Jair Brugnago e das seguintes entidades Associação Cultural Polska-Braziliana Karol Wojtyła, sendo representada pela senhora Melânia Koczyla, Giovana Joaco dos Santos do Centro de Tradições Gaúchas Fronteira da Amizade, Deborah Cristina Santos Sedor que na oportunidade representou todos os artistas Individuais de União da Vitória e da professora Ivanira Olbertz da Associação dos Artistas Plásticos Amadeu Bona. O encontro teve como objetivo ouvir como as entidades foram atendidas pela Secretaria Municipal de Cultura em relação a Lei Aldir Blanc e as entidades presentes só tiveram palavras para agradecer o total apoio e dedicação de toda a equipe que fizeram de tudo para que os artistas recebessem tal recurso durante à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

Segundo a diretora da Secretaria Municipal de Cultura de União da Vitória, Cleu Correia, foi montada uma Comissão que organizou o edital e os interessados tiveram um prazo de 15 dias para apresentar a documentação. Ainda segundo Cleu, ao todo foram 47 projetos aprovados sendo sete com Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e 40 de Pessoa Física. O valor repassado em relação à Lei Aldir Blanc, em União da Vitória, chegou a casa de R$ 428 mil reais.

“A Lei Aldir Black, foi uma verba Federal, destinada aos municípios, e o nosso município de União da Vitória, recebeu um valor de R$ 428 mil reais, o qual este recurso foi dividido em relação ao projeto. Quero aqui agradecer o total apoio da Comissão que foi criada para este trabalho em especial ao artista plástico, Israel Checozi, que fez um trabalho voluntário em ajudar todos as pessoas na apresentação do seu projeto para a Comissão e também ao coordenador Cultural, Vlad Myszka, que foi um grande aliado ao fazer o edital que foi destaque pela qualidade junto a Secretaria Estadual da Cultura do Paraná. O recurso já foi pago na sexta-feira, 18 de dezembro, as três parcelas em cota única”, destacou Cleu Correia.

A Lei Aldir Blanc:

A Lei Aldir Blanc que prevê auxílio financeiro ao Setor Cultural foi regulamentada pelo governo federal. A iniciativa busca apoiar profissionais da área que sofreram com impacto das medidas de distanciamento social por causa do Coronavírus.

Foram liberados R$ 3 bilhões para os estados, municípios e o Distrito Federal que puderam destinar a manutenção de espaços culturais, pagamento de três parcelas de uma renda emergencial aos trabalhadores do setor que tiveram suas atividades interrompidas, e instrumentos como editais e chamadas públicas.

