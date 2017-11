500 Anos da Reforma Protestante em Porto União

Os 500 anos da Reforma Protestante foram comemorados ao redor do mundo e em Porto União não foi diferente. O vice-prefeito, Percy Storck, recebeu diversos quadrinhos relacionados à Reforma Protestante que comemorou aniversário no último dia 31 de outubro. Os livros passaram às mãos de Luiz Sérgio Buch, presidente do Comitê Central Organizador das Comemorações do Centenário e representante da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Porto União. É mais um rico material para compor o acervo da Biblioteca Pública Municipal.