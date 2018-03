Hussein Bakri e Rossoni discutem investimentos na segurança para região

Na manhã desta quinta-feira (01), o deputado estadual Hussein Bakri (PSD), esteve reunido com o Secretário-Chefe da Casa Civil do Paraná, Valdir Rossoni, para tratar de investimentos para a região Sul do Paraná.

Chamado para relatar quais eram as demandas, o Major Renato dos Santos Taborda, Comandante do 27º Batalhão da Polícia Militar explicou que para melhorar a estrutura, é preciso mais viaturas, investimentos no setor de comunicação (Via Rádio da PM) e também na sede do Batalhão, que necessita de uma reforma em caráter emergencial.

“Conseguimos transformar a Cia em batalhão e agora precisamos manter e ampliar a estrutura” afirmou Hussein Bakri que confirmou, junto com Rossoni, que serão liberados recursos para atender a região. Além de recursos para modernizar o sistema de rádio da Polícia, Taborda solicitou viaturas para o patrulhamento ostensivo e uma viatura para atender a Patrulha Escolar, mais especificamente as aulas do PROERD na Região.

“Vamos cuidar com carinho desses pedidos e atender nossa Região. Estamos trabalhando em conjunto eu e o deputado Hussein e tentamos atender todas as demandas que nos trazem” ressaltou Valdir Rossoni, que sinalizou positivamente os recursos para a área.