Campus União da Vitória promove a I Semana da Mulher

​A Biblioteca do Campus União da Vitória, em parceria com o Coletivo de Mulheres do Campus, realiza de hoje, 05 a sexta-feira, 09, a I Semana da Mulher do IFPR Campus União da Vitória.

O evento conta com uma programação diversificada, com atividades como sessão de cinema, palestras, mesa redonda e mostras culturais. A iniciativa visa refletir sobre o papel da mulher na sociedade, suas lutas e conquistas, e principalmente combater a violência de gênero.

Confira a programação completa:

05/03

Inauguração do Painel Mulheres Especiais

Horário: 10h

Sessão de Cinema Olga: muitas paixões numa só vida

Horário: 15h30

06/03

Sessão de Cinema Olga: muitas paixões numa só vida

Horário: 20h30

07/03

Lançamento do vídeo Outros jeitos de usar a boca

Produzido pelas mulheres do IFPR Campus União da vitória

Horário: 10h

Sessão de Biblioterapia A parte que falta

Horário: 14h

Inauguração da Mostra Mulheres Latino-Americanas que Fizeram História

Horário: 15h

08/03

Palestra Dia das Mulheres e o Empenho Coletivo para a Não Violência

Palestrante: Dulceli Tonet Estacheski (professora na Universidade Estadual do Paraná – Unespar) – Coordenadora do Projeto Gênero e Diversidade Sexual: ações afirmativas para combater a violência

Horário: 08h30

Inauguração da Mostra Body Image Advertising

Horário: 10h

Mesa redonda Mulheres Invisíveis: Questões de Gênero e Literatura

Participação:

Caio Bona (professor de Literatura Brasileira na Universidade Estadual do Paraná – Unespar)

Gisele Schnorr (professora de Filosofia na Universidade Estadual do Paraná – Unespar)

Lorena Lima (professora de Língua Portuguesa e Literatura no IFPR Campus União da Vitória)

Horário: 14h

Sessão de biblioterapia A parte que falta

Horário: 20h

09/03

Intervalo Musical Mulheres na Música

Horário: 10h

Mais informações: Elisângela Mota Pires, bibliotecária do campus. Fone: 42 3135-4800