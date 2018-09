59º aniversário de ativação da 1ª Companhia de Polícia Militar de Porto União

No dia 28 de agosto, foi realizada a Solenidade comemorativa ao 59º aniversário de ativação da 1ª Companhia de Policia Militar de Porto União, que contou com a presença de várias autoridades, familiares, apresentação da fanfarra “FANCLEB- Fanfarra do Colégio Clementino Brito”. Esta solenidade festiva da 1ª Companhia de Polícia Militar sob o Comando do Major Sasinski, foi também para a entrega do brasão de mérito pessoal, elogiar e enaltecer os policiais pela brilhante atuação na corporação. Entrega de equipamentos a 1ª companhia através de parceria firmada com o ministério público, poder judiciário e conselho da comunidade da comarca de Porto União, equipamentos estes adquiridos ao longo dos anos de 2017 e 2018, sendo: fuzis, armas não letais, equipamentos eletrônicos, equipamentos para treino do canil, bafômetro e notebook. O comandante também conferiu como registro de distinção, respeito e apreço o “TITULO DE AMIGO DA 1ª COMPANHIA”, a pessoas que notavelmente contribuem, sobremaneira, com a polícia militar.