Circuito Cultural Sesi leva espetáculo para 13 cidades do Paraná

O Circuito Cultural, iniciativa do Sesi Cultura Paraná, tem como foco a difusão de espetáculos de artes cênicas e música. Em 2018, sete projetos foram selecionados por meio de edital, entre eles, o espetáculo “O céu de Valentim”, que inicia a circulação por 13 cidades do Paraná, a partir do dia 8 de maio. Em todos os espaços, as entradas serão gratuitas, com a opção de ingresso solidário e a doação espontânea de 1 kg de alimento não perecível.

A temporada de apresentações passará, respectivamente, por Mercedes (8 de maio), Toledo (9 de maio), Foz do Iguaçu (10 de maio), Medianeira (11 de maio), Cascavel (12 de maio), Quedas do Iguaçu (15 de maio), Francisco Beltrão (16 de maio), Pato Branco (17 de maio), Palmas (18 de maio), Guarapuava (22 de maio), União da Vitória (23 de maio), São Mateus (24 de maio) e Rio Negro (25 de maio).

Em “O céu de Valentim”, Eduardo Giacomini e Olga Nenevê encenam a jornada fantástica de um menino que recebe a visita de um anjo e parte em busca de seu pai, na companhia de sua avó. No caminho, carregando todos os seus pertences, eles encontram pistas, conhecem diferentes figuras e entram em contato com difíceis situações, como o medo, o cansaço e as despedidas. O confronto entre a pobreza e as surpresas do caminho redimensionam os espaços do corpo, da natureza e da possibilidade de reescrever a própria história.

A peça combina projeções durante toda a encenação, com imagens simbólicas, como um elefante, por exemplo, que representa o “despertar” como instrumento de ação ou tomada de consciência; o céu, em diferentes cores, horários e distâncias, ilustra a possibilidade de transcender situações e estados de espírito, além da plenitude de nossas buscas.

SERVIÇO:

Circuito Cultural Sesi apresenta “O céu de Valentim”

União da Vitória

Data e horário: 23 de maio às 20h

Local: Auditório Wilson Ramos Filho – UNIGUAÇU

Endereço: Rua Padre Saporiti, 717 – Bairro Rio da Área