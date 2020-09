6ª Regional de Saúde recebe Mattioli e alinha estratégias conjuntas

O juiz Carlos Mattioli, da Vara da Família e CEJUSC, tem como linha central de trabalho a proximidade com a sociedade. Nesta semana, na quarta-feira (09/09), convidado pela 6ª Regional de Saúde, o magistrado conversou com a equipe, coordenada pelo médico Ricardo Krzyzanowski, visando uma reflexão ampla sobre a pandemia, destacando os profissionais vinculados e frisando autocuidado, enfrentamento e mudança de estado pós-pandemia.

“O doutor Ricardo [Krzyzanowski] tem se tornado um importante parceiro nosso, no desenvolvimento de ideias e estamos trabalhando juntos em ações que visam o bem comum e respostas de atendimento humanizado e atenção para casos de saúde, violência e atenção às pessoas”, salienta o juiz que coordena o Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) de União da Vitória e responde pela Vara da Família.

Para Mattioli, o pós-pandemia será um momento novo na vida de cada pessoa. Disso a reflexão que focou na conversa com os profissionais de Saúde, de fundamental importância no cenário atual e na ‘construção de um mundo melhor’. “Estão na linha frente, na estratégia de recuperar as pessoas que adoecem e primordiais no aspecto de recriar a forma de viver num novo plano de vida, com mais harmonia e empatia. É o que esperamos”, relata.

Diante da experiência construída no trabalho de enfrentamento à pandemia, organizado pelo CEJUSC, o magistrado adquiriu embasamento prático, com toda a equipe, na Rede de Apoio CEJUSC/Coronavírus (RAC) que atende pessoas que buscam ajuda. Sobretudo psicológicos, mas encaminhamento de situações familiares, de violência e risco. “Estamos trabalhando, no meio virtual, desde março sem parar e sem limites geográficos”, explica.

A RAC atendeu mais de 300 pessoas neste período de diversos lugares, do município de União da Vitória e até de outros estados. “Citamos estas experiências e reforçamos a importância do autocuidado, abordamos os mecanismos de enfrentamento pessoal e coletivo neste período difícil para todos”, acrescenta o juiz. Levando o cuidado físico, mas também mental de superação de diversas questões atreladas à pandemia.

Com a 6º Regional de Saúde de União da Vitória, que abrange os seis municípios da Comarca mais dois da região de São Mateus do Sul e Paulo Frontin, o magistrado trabalha, junto da equipe, a criação de ‘fluxos de atendimentos comuns em situações de violências’. Proposição do departamento de Saúde em parceria com o CEJUSC. Ação que tem a chancela de Ricardo Krzyzanowski, numa perspectiva de desenvolver ‘estratégias conjuntas’.

Texto: Assessoria CEJUSC/Vara da Família

Imagem: Fotos 6ª Regional de Saúde/Ricardo Krzyzanowski