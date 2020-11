6ª Regional de Saúde tem nova diretora

O médico Ricardo Krzyzanowski está deixando a direção da 6ª Regional de Saúde para se dedicar a questões profissionais e particulares. Ele assumiu o cargo em março deste ano, exatamente, no início da pandemia, e teve papel fundamental no sucesso do combate ao coronavírus no sul do Estado até agora. O posto será ocupado pela ex-secretária de Saúde de União da Vitória, Paula Krzyzanowski, que tem experiência na área e também como gestora pública. “Agradeço o brilhante trabalho feito pelo Dr. Ricardo ao longo dos últimos oito meses e, desejando sorte, me coloco à disposição da Paula para mantermos um atendimento de qualidade aos mais de 176 mil habitantes dos nove municípios abrangidos pela 6ª Regional de Saúde”, disse Hussein.