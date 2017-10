80 anos do mestre Roberto Menescal

Um dos maiores ícones da bossa nova, Roberto Menescal, completa seus 80 anos hoje (25). Com composições que marcaram uma era, Menescal construiu uma trajetória de canções marcantes como “O barquinho”, “Você” e “Bye, bye, Brasil”, além de inesquecíveis parcerias com Tom Jobim, Nara Leão e seu grande parceiro Ronaldo Bôscoli. A grandiosidade do mestre Roberto Menescal se reflete em suas composições que, somadas, ultrapassam 300 obras e mais de 2.4 mil fonogramas, de acordo com o Ecad. A música “O barquinho”, um dos seus principais sucessos, já foi regravada 176 vezes e cantada por 190 intérpretes. Karla Sabah e Wanda Sá, inclusive, foram as que mais deram voz a esta canção.

– Músicas de autoria do Roberto Menescal mais gravadas:

Posição Músicas 1 O barquinho 2 Você 3 Bye, bye, Brasil 4 Rio 5 Nós e o mar 6 Telefone 7 A volta 8 Vagamente 9 Ah, se eu pudesse 10 A morte de um Deus de sal

– Músicas de Roberto Menescal mais tocadas em shows em todo o Brasil nos últimos 12 meses: