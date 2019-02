IFPR comemora 10 anos e anuncia duas novas unidades

Em 2019, Instituição estará

presencialmente em 27 cidades do Paraná

Ao completar uma década de

existência, o Instituto Federal do Paraná anuncia duas novas unidades: o Campus

Avançado Arapongas e o Centro de Referência São José dos Pinhais. Com a nova

configuração administrativa, a instituição passa a ter 26 campi, sendo cinco

deles avançados, e um Centro de Referência.

O Campus Avançado

Arapongas será ligado administrativamente ao Campus Londrina, inaugurado em

2010 e que já conta com o Campus Avançado Astorga. Em fevereiro, uma comissão

será instituída para compor os itinerários formativos dos cursos, que, em um

primeiro momento, serão oferecidos na modalidade Formação Inicial Continuada

(FIC) na área de Tecnologia da Informação e Comunicação. A doação do terreno,

por parte da prefeitura, para a construção do campus foi realizada em

sessão na Câmara de Vereadores, dia 08 de fevereiro. Até a consolidação da

estrutura, as aulas – que iniciam em agosto de 2019 – serão realizadas na

Escola do Trabalho.

Já o Centro de

Referência São José dos Pinhais é uma unidade administrativa criada para o

desenvolvimento de projetos relacionados à educação profissional e tecnológica,

e será vinculado ao Campus Curitiba. Ainda no primeiro semestre de 2019 será

iniciado o semestre letivo dos cursos técnico Subsequente em Massoterapia e de Formação

Inicial Continuada de Cuidador de Idosos, com oferta de uma turma de 40 alunos

em cada. As aulas serão ministradas pelos docentes de Curitiba, visto que se

trata de uma ampliação das atividades pedagógicas do campus. Atualmente,

a unidade da capital paranaense conta com 3.364 alunos e 35 cursos presenciais.

O convênio entre a

Prefeitura de São José dos Pinhais e o IFPR foi assinado nesta terça-feira

(29). Nele, fica acordado que as despesas necessárias ao funcionamento do

Centro de Referência, tais como energia elétrica, internet, transporte de

servidores, além da cessão do espaço físico, serão custeadas pelo município.

O IFPR já está presente em

São José dos Pinhais por meio da modalidade a distância, com cursos ligados ao

meio ambiente, logística, administração, vendas, serviços públicos e segurança

do trabalho. No fim deste ano, espera-se a formatura de 172 alunos.

Ao explicar o papel social do Instituto, o reitor pro tempore Odacir

Antonio Zanatta lembrou que o IFPR é uma instituição de ensino pública, com um

corpo docente e de técnicos-administrativos qualificado, além de ser voltada

para a inclusão, com 80% das vagas do processo de seleção de novos ingressos

reservadas para cotas raciais e sociais.

10 anos voltados à educação



No dia 29 de dezembro de

2018, o Instituto Federal do Paraná completou 10 anos. Parte da Rede de

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que contempla 38 Institutos

Federais, três Cefets e o Colégio Dom Pedro II, o IFPR preocupa-se em

proporcionar uma educação pública, gratuita e de qualidade, por meio do ensino,

pesquisa, extensão e inovação.

Em 2018, com 25 campi

em atividade, o IFPR contou com 1.189 docentes, 933 técnicos administrativos em

educação e 35.238 alunos matriculados em 174 cursos presenciais e a distância.

As opções contemplam cursos técnicos integrados e subsequentes ao Ensino Médio,

cursos de Ensino Superior e pós-graduação, com especializações e três

mestrados, além dos cursos de Formação Inicial Continuada.

Entenda as estruturas dos

IFs

A organização dos

Institutos Federais é definida pelas Portaria nº 1.291, de 30 de dezembro de 2013, e Portaria nº 393, de 10 de maio de 2016, do Ministério da Educação (MEC). Confira as diferenças entre as

nomenclaturas das unidades:

Campus : voltado ao exercício das

atividades permanentes de ensino, pesquisa aplicada, inovação e extensão e ao

atendimento das demandas específicas nesse âmbito, em sua área de abrangência

territorial;

: voltado ao exercício das atividades permanentes de ensino, pesquisa aplicada, inovação e extensão e ao atendimento das demandas específicas nesse âmbito, em sua área de abrangência territorial; Campus Avançado : vinculado

administrativamente a um campus ou, em caráter excepcional, à Reitoria,

e destinado ao desenvolvimento da educação profissional por meio de atividades

de ensino e extensão circunscritas a áreas temáticas ou especializadas,

prioritariamente por meio da oferta de cursos técnicos e de cursos de formação

inicial e continuada;

: vinculado administrativamente a um campus ou, em caráter excepcional, à Reitoria, e destinado ao desenvolvimento da educação profissional por meio de atividades de ensino e extensão circunscritas a áreas temáticas ou especializadas, prioritariamente por meio da oferta de cursos técnicos e de cursos de formação inicial e continuada; Polo de Inovação : destinado ao atendimento

de demandas das cadeias produtivas por Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

(PD&I) e à formação profissional para os setores de base tecnológica;

: destinado ao atendimento de demandas das cadeias produtivas por Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) e à formação profissional para os setores de base tecnológica; Polo de Educação a Distância : destinado à oferta de

cursos de educação profissional e tecnológica na modalidade a distância, que

poderá ser criado por meio de parceria com órgãos da administração pública, com

o objetivo de expandir o atendimento às demandas por formação profissional em

todo o território de abrangência do Instituto Federal;

: destinado à oferta de cursos de educação profissional e tecnológica na modalidade a distância, que poderá ser criado por meio de parceria com órgãos da administração pública, com o objetivo de expandir o atendimento às demandas por formação profissional em todo o território de abrangência do Instituto Federal; Centros de Referência: vinculados às suas

respectivas Reitorias ou campus para o desenvolvimento de planos,

programas e projetos relacionados à educação profissional e tecnológica.

Imagens

Foto 1: Gestores do IFPR e autoridades de São José dos Pinhais assinam convênio (créditos: Diretoria de Comunicação/IFPR)

Foto 2: Mapa das unidades

do IFPR em 2019 (créditos: Diretoria de Comunicação/IFPR)