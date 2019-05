Primeiro DEDICA promovido pela novo chefe do NRE de União da Vitória

No dia 25 de abril, no Centro Universitário

Vale do Iguaçu – Uniguaçu, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e

Cidadania de União da Vitória – CEJUSC e Vara da Infância e Juventude, em

parceria com a 3ª Promotoria de Justiça de União da Vitória, e o Núcleo

Regional de Educação de União da Vitória, por meio de seu novo comandante

professor, Carlos Alberto Polsin, promoveu o primeiro encontro do 4º Curso de

Formação Continuada para Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente –

DEDICA.

A medida, que surgiu

como desdobramento do Projeto de Combate à Evasão Escolar, além de trabalhar

com as causas e soluções desta, trata-se de uma capacitação acerca das variadas

formas de violências sofridas pela criança e adolescente, bem como medidas de

recuperação e melhorias junto às redes de atendimento das vítimas.

O público alvo foram

gestores, equipe pedagógica, professores, agentes educacionais, da saúde, do

atendimento de serviço social, conselheiros tutelares, e demais setores da rede

de proteção.

O evento teve como palestrante na abertura o Juiz de Direito da Comarca Carlos Mattioli e o Promotor de Justiça Júlio Ribeiro de Campos Neto, tratando da busca de atendimento mais qualificado quando de demandas sensíveis envolvendo famílias de alunos em situação de vulnerabilidade. Pela tarde a Desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, gestora regional do “Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem (PCTIR), Rosemarie Diedrichs Pimpão, e o Auditor-fiscal do Trabalho e Coordenador do Projeto de Inserção de Aprendizes da Superintendência Regional do Trabalho do Estado do Paraná, Rui Alberto Ecke Tavares, trataram dos cuidados acerca do trabalho infantil, assim como do incentivo à aprendizagem.Texto: CEJUSCCrédito das fotos: Núcleo Regional de Educação – Miguel Angelo Chmieleski.