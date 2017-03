8º CWBurguer Fest: a maior festa do hambúrguer no Brasil

O principal festival brasileiro de hambúrguer será realizado em 56 endereços na cidade de Curitiba, entre os dias 31 de março e 16 de abril, oferecendo quase 100 opções exclusivas

Entre os dias 31 de março e 16 de abril, os amantes da gastronomia poderão aproveitar todos os sabores e encantos da 8ª edição do CWBurguer Fest, na cidade de Curitiba (PR). O evento, que se consolidou como a principal celebração do hambúrguer no Brasil, contará com a participação de dezenas de hamburguerias, lanchonetes e bistrôs. As casas oferecem em seus endereços fixos uma opção exclusiva do preparo, que será vendido pelo valor único deR$ 27,50. “O CWBurguer Fest se consolidou como um dos principais eventos gastronômicos do Brasil, movimentando a gastronomia e a economia curitibana. Pessoas de todas as faixas de idade e social encontraram no festival uma ótima oportunidade para reunir os amigos e saborear os surpreendentes hambúrgueres da cidade, preparados com muita criatividade e talento pelos profissionais das nossas cozinhas”, detalha Philip Khouri, organizador do evento.

Para conquistar o público, os empreendimentos participantes desenvolveram receitas inéditas que darão um charme especial a um dos preparos mais tradicionais e consumidos do mundo. Em sua 8ª edição, o CWBurguer Fest vai oferecer quase 100 opções do preparo, entre eles sanduíches tradicionais, com carnes exóticas, veganos e vegetarianos, todos com acompanhamentos especiais.Entre os destaques da oitava edição do evento estão os hambúrgueres de bacalhau, costelinha de porco, linguiça Blumenau, berinjela, pescada, frango, angus, falafel, carne seca, costela bovina e salmão.

Empreendimentos participantes: 277 Hamburgueria Paranaense, A Cabana Espetinhos e Hamburgueria, A Casa Do Ferreiro Gastronomia, Aufenhaus, Banoffi Bistrô e Confeitaria, Bistrô Muf’s Café, Bulls Sanduicheira Bar (Batel, Jardim Das Américas e Boqueirão), Cartolas Spots Bar, Celeiro Hamburgueria, Cidadão do Mundo Burgers & Arts, Confraria 28 Premium Burger, Cores Da Frida, Drakkar Beer & Food, Estofaria Bar, Fábrica Gourmet Hamburgueria (Avenida das Torres e Trajano Reis), Frens Buger & Grill, General Chopp ‘N’ Beer, Giba, Gold Skull Bar, Hamburgueria Curitiba, Hard Rock Cafe Curitiba, Jabuti, Jack Burgers Pub, Kharina (Água Verde, Batel, Cabral e Jardim Botânico), Koda Pub & Kitchen, Leopoldo Hamburgueria, Limoeiro Casa De Comidas, Madero Sports Bar, Madero Steak House (Batel, Cabral, Champagnat, Comendador, Jardim Social, Pátio Batel, Relógio das Flores, Shopping Estação, Shopping Palladium e Shopping São José), Matteo Special Burgers, Nebraska Burgers, New England Hamburgers & Beers, New York Cafe, O Barba Hamburgueria, O Tradicional Ambulante, Picnic American Burger, República do Hambúrguer, Restaurante Mezanino Das Artes, The Sub’s, The Best Ribs e Victor Fish’n’Chips.

Para facilitar a vida do público, o festival conta com um aplicativo exclusivo (Guia CWBurguer), disponível via Google Play e Apple Store. O CWBurguer Fest é patrocinado pela Heinz e pela cervejaria Way Beer. Para mais informações, cardápio, endereço e horário de funcionamento dos participantes, acesse a página oficial do evento no Facebook (www.facebook.com/CwBurguerFest) ou o site www.cwburguerfest.com.br.