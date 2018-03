A 4ª Reunião da Câmara de Vereadores foi realizada nesta terça-feira 

A 4ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Porto União, comandada pelo vereador presidente Christian Martins (MDB) foi realizada na noite desta terça-feira, 06, e teve discursos de todos os vereadores em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que é celebrado no dia 8 de março, e também por cobranças, do grupo político denominado G6, em relação a administração municipal, por mais participação e valorização, com respeito as atividades que são desenvolvidas pela municipalidade.

O vereador Luiz Alberto Pasqualin (PP), entregou rosas, para a vereadora Salime Farah (PSDB), que segundo o edil, no momento estava representando, simbolicamente, todas as mulheres do município de Porto União.

Já o vereador Jacir Barth (PSDB), ocupou a tribuna da Casa de leis, para destacar o Programa Super Ação, criado pela administração municipal, e que tem como objetivo, promover melhorias na infraestrutura dos bairros.

O vereador Carlos Roderlei Pinto (PR), foi contundente em suas críticas, frisando que “o poder Executivo parece que não tem interesse em prestigiar o Poder legislativo Municipal, que nunca se furtou em apoiar os projetos de lei, oriundos do executivo municipal”, falou em seu pronunciamento que teve o apoio dos vereadores do G6.