A Cultura Ucraniana é destaque em eventos no Sul do Paraná

A cultura ucraniana estará

em destaque neste ano de 2019, através do projeto cultural “Slava Ukraíni!

Valorização da Cultura Ucraniana no Sul do Paraná”, em uma série de 10

eventos em diferentes municípios da região.

Promovido pelo Folclore

Ucraniano Kalena o projeto visa promover ações de valorização da cultura

ucraniana através da transmissão de saberes tradicionais e do fomento em

eventos alusivos à identidade cultural da comunidade ucraniana.

As ações serão padronizadas

sempre em dois dias de atividades em cada cidade, sendo o primeiro voltado às

oficinas de pêssankas, bordados e culinária ucraniana, e o segundo dia com um

evento cultural, com programação de atrações folclóricas e musicais, exposições

de artesanato e culinária típica, além de oficina de danças ucranianas e

palestra cultural, sendo todas as atividades gratuitas.

As cidades que receberão o

projeto são: Paulo Frontin, Antonio Olinto, Paula Freitas, Cruz Machado,

General Carneiro, Rio Azul, Irati, São Mateus do Sul, Mallet e União da

Vitória, sendo que as ações serão realizadas nos espaços das respectivas

comunidades ucranianas, Ginásios Municipais e ou outros espaços para eventos, de

acordo com a realidade de cada município, sempre abertos ao público em geral.

Segundo o presidente da

entidade, Sr. Daniel Sliwinski, “as pessoas terão uma vivência dos

valores da cultura ucraniana, que é muito presente em nossa região, e poderão

ter um novo olhar para a preservação das tradições”. Em cada evento, serão

muitas horas de transmissão de saberes tradicionais nas oficinas, música e

danças folclóricas, e exposições de artesanato e gastronomia típicas.

O projeto foi aprovado no

Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura – PROFICE da Secretaria de

Estado da Cultura do Paraná, tendo a COPEL como empresa apoiadora, e contando

ainda com o apoio cultural de todos os municípios e comunidades ucranianas que

receberão as ações.

Segue abaixo o calendário

de ações do projeto:

23/fev 24/fev Paulo Frontin 30/mar 31/mar Antonio Olinto 13/abr 14/abr Paula Freitas 01/mai quarta Cruz Machado 01/jun 02/jun General Carneiro 08/jun 09/jun Rio Azul 29/jun 30/jun Irati 20/jul 21/jul São Mateus do Sul 03/ago 04/ago Mallet 17/ago 24/ago União da Vitória

Informações: 42 3522

1996 42 98432 8561 www.slavaukraini.com.br