A dor da saudade (Pedro Charavara)

O meu Pedro, hoje dia 19 de março, faz 30 dias que você se foi. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, por permitir que eu ficasse ao seu lado até seus últimos momentos, acariciar seu rosto, segurar sua mão até então. Você caminhou segurando em meu braço até aquela ambulância e nunca mais o vi. Naquele dia foram terríveis 4h a espera de uma vaga na UTI, mas, não saí um minuto sequer do seu lado.

Foram 5 anos de convivência, aprendi muito com você, foi o melhor marido, companheiro, não tenho palavras para expressar a pessoa que você foi na minha vida, não esqueci e não há como esquecer o dia da sua partida, desde então, os meus dias não são os mesmos, sem a sua alegria, o seu sorriso, as vezes não consigo deter minhas lágrimas, ao lembrar que você se foi… E ali, foi o meu último adeus, saudades e lembranças é o que me restou, agora sei que não adianta pedir para você voltar, pois não voltará, mas enquanto viver, eu lembrarei de você, com amor e com gratidão, para sempre a dor, para sempre a saudade, ou talvez até a eternidade, quando também fechar meus olhos e te encontrar, eu preciso seguir em frente, te abraço todos os dias em pensamento e encontro seu sorriso no meu.

Obrigada por ter existido, por ter feito parte da minha vida, isso é só meu e ninguém pode tirar, os momentos felizes que passamos ficará para sempre comigo e com você, meu amor eterno, TE AMO para sempre Jane Santiago.

Jane e Pedro, último momento, sempre quando estávamos juntos transbordávamos amor e alegria, porque você é especial e será para sempre em minha vida

Lugar que você amava visitar. Vivemos um amor tão puro e verdadeiro, que só nós dois sabemos expressar, e isso eu jamais esquecerei. Você foi um anjo na minha vida.

Os primos amados pelo Pedro e que hoje também sofrem a sua partida, tão repentina. Um lugar simples, mas que adorávamos, cheios de alegria e risos, vivemos momentos tão felizes e cheio de amor, que ficará para sempre na lembrança de cada um.