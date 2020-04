A medida vale para todo o Paraná enquanto durar a pandemia do coronavírus.

Enquadram-se no benefício famílias com renda de até três salários mínimos (R$ 3.135) ou até meio salário mínimo por pessoa (R$ 522,50); pessoas com mais de 60 anos; com coronavírus, doenças graves ou infectocontagiosas; com deficiência; trabalhadores informais; comerciantes enquadrados como micros e pequenas empresas; e microempreendedores individuais.

A lei autoriza o Governo a regulamentar o pagamento parcelado das dívidas geradas durante esse período.

Também proíbe a cobrança de taxas adicionais por parte dos planos de saúde para o atendimento de pacientes com coronavírus.

Bem como proíbe os estabelecimentos de saúde da rede privada de recusarem o atendimento de pacientes suspeitos de Covid-19.

A lei ainda obriga os estabelecimentos comerciais e industriais a esterilizarem equipamentos – especialmente balcões, máquinas de pagamento, comandas, carrinhos e cestas de compras –, para prevenir doenças contagiosas.