A nova ponte em União da Vitória será realidade

O deputado estadual Hussein Bakri(PSD), juntamente com o Governador Beto Richa e o Chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, anunciaram nesta quarta-feira, 01, no gabinete do Governador, a liberação de 36 milhões de reais para a construção da ponte que liga o centro de União da Vitória ao distrito de São Cristóvão.

A nova ponte é um pedido antigo dos moradores do município, principalmente dos moradores do Distrito de São Cristóvão, que hoje já somam mais de 20 mil habitantes.

“Só quem mora ou trabalha em São Cristóvão sabe da real necessidade desta nova ponte. Lutamos muito por essa liberação, trabalhamos muito para chegar ao atual projeto, e agora, batemos o martelo junto com Beto Richa”, afirma o deputado Hussein Bakri. A parceria com o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, também foi muito importante. “O Rossoni foi um parceiro nesta luta. Ele sabe, que por onde passávamos, éramos cobrados por esta ponte. Um projeto tão grandioso não sairia assim tão fácil, por isso hoje, comemoramos esta nossa conquista”, disse Hussein.

O Governador Beto Richa anunciou em seu perfil no Facebook sua vinda a União da Vitória, para junto com o deputado, Hussein Bakri, e, o secretário Rossoni, assinarem a liberação do recurso para início das licitações. “Um investimento que vai trazer qualidade de vida e mobilidade urbana para União da Vitória. Este é o segundo grande investimento da história de União da Vitória: o primeiro foi a ponte Domício Scaramella, construída na época da gestão do Governador José Richa”, declarou o Governador, relembrando seu pai.