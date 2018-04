A Unidade de Atendimento do Bela Vista está desenvolvendo uma horta medicinal em pneus

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto União em parceria com a Vigilância Ambiental está buscando alternativas criativas e econômicas para driblar o problema do lixo e ainda de quebra, cultivar plantas medicinais. Com as chuvas, a proliferação do mosquito da dengue é uma preocupação constante. Tanto que as agentes de saúde fazem mais do que o trabalho de prevenção, recolhendo inclusive lixo de terrenos baldios.

Entre o trabalho de prevenção e o recolhimento de materiais descartados, as agentes de saúde tiveram a ideia de fazer uma parceria com a Pastoral da Saúde. Para aproveitar os pneus velhos descartados, a enfermeira Eliane Aparecida dos Santos, responsável pelo Posto de Saúde do Bairro Bela Vista, está desenvolvendo uma horta com chás medicinais que serão fornecidos gratuitamente à população. Camomila, boldo, manjerona, alecrim, endro, entre outros estão sendo fornecidos pela Pastoral da Saúde e pela comunidade em geral.

Outro grupo de pessoas que será beneficiada com o plantio de ervas é do Hiperdia. Os pacientes que fazem parte do Hiperdia (hipertensão e diabetes) poderão levar para casa o sal de ervas, um sal com especiarias e temperos que tem como objetivo aumentar o sabor dos alimentos reduzindo a ingestão de sódio. Assim, os pacientes consomem temperos naturais no lugar dos industrializados artificiais. O sal de ervas tem na sua composição alho, cebolinha, salsinha, manjericão e orégano. Todas ervas que serão produzidas a partir da horta em pneus idealizada pela enfermeira, da Unidade de Saúde do Bela Vista, que conta com a orientação da Nutricionista Gelfrane Faustino Bonetti. Outras plantas como açafrão da terra e páprica foram solicitadas e possivelmente farão parte da horta da saúde.