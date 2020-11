A Uniguaçu abre as portas em Canoinhas

A expansão da Uniguaçu para Canoinhas agora é realidade! Esta novidade levará nosso ensino de qualidade e novas oportunidades, enfatizando o objetivo de transformar a realidade da região Sul do Paraná e Norte de Santa Catarina.

Com 19 anos de constante crescimento, a Uniguaçu vem promovendo o desenvolvimento regional não apenas nas cidades irmãs, mas sim vem ultrapassando as barreiras municipais e colocando Porto União da Vitória, e agora também Canoinhas e Caçador, no cenário do compromisso social e do ensino pra valer.

A Uniguaçu faz parte de um grupo educacional, Coligadas UB, que há mais de 20 anos, vem trabalhando para a formação de profissionais, altamente, qualificados e aptos a ingressar, diretamente, no mercado de trabalho, capazes de promover o desenvolvimento regional. O grupo UB, é composto, portanto, pelo Centro Universitário Vale do Iguaçu (Uniguaçu) de União da Vitória, pelo Centro Universitário Campo Real de Guarapuava, pela Faculdade de Ensino Superior do Centro do Paraná (UCP) de Pitanga, pelas Faculdades Integradas do Vale do Ivaí (Univale) de Ivaiporã e pelo Centro Universitário Autônomo do Brasil (Unibrasil) de Curitiba.

A mantenedora das Coligadas UB idealizou um projeto que surgiu em meados de 2007, e que buscou em outras regiões a possibilidade de se ofertar cursos no Ensino Superior que fossem ao encontro das necessidades de cada região, nascendo assim, o projeto de expansão para os municípios de Caçador e Canoinhas como braços da Uniguaçu e em Laranjeiras do Sul e Irati, como campus da Campo Real.

Cursos

A Uniguaçu já deu entrada em seu processo de credenciamento junto o Ministério da Educação para a oferta de seus cursos de Direito, Enfermagem e Psicologia, as ofertas destes dependem da visita de uma comissão do Ministério da Educação às estruturas físicas e também do parecer do Conselho Nacional de Educação, o que se espera que aconteça em 2021.

Mas visando já proporcionar à comunidade de Canoinhas e região a oportunidade de se inserir no Ensino Superior, a Uniguaçu, em parceria com o UniBrasil, inicialmente, trará para Canoinhas os Cursos Smart UB, que são cursos de ensino superior com ênfase na Educação Digital, mediado por tecnologias e metodologias inovadoras.

Serão nove cursos ofertados sendo eles: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia de Software, Engenharia Elétrica, Estética e Cosmética e Farmácia.

Os cursos Smart UB estão alinhados às melhores e mais modernas práticas de inovações tecnológicas, em que o aluno tem mais autonomia na hora de aprender. Todas as aulas, sejam presenciais ou remotas, serão ministradas pelos professores das Coligadas UB, no caso de Canoinhas, docentes da Uniguaçu, que possuem vasta experiência na área e com as mais diversas metodologias inovadoras.

Contrapartida

A Uniguaçu utilizará a estrutura da Escola Básica Municipal Aroldo Carneiro de Carvalho pelo período de dois anos, prorrogáveis por mais dois, no contraturno escolar, ou seja, não interferindo no dia a dia das crianças que já frequentam as estruturas da escola, conforme a Lei 6.493 de 18 de março de 2020, que permite o uso do bem imóvel à mantenedora da Uniguaçu.

Em contrapartida a Uniguaçu irá aperfeiçoar a estrutura física do prédio da Escola, bem como ofertar cursos de formação continuada aos professores da rede municipal de ensino, além de disponibilizar uma estrutura de biblioteca e laboratório de informática aos alunos em idade escolar.

Vestibular

O primeiro Vestibular da Uniguaçu em Canoinhas será no dia 13 de dezembro.

As provas serão aplicadas em duas modalidades: às 10h, de forma presencial e às 14h, de forma online, para quem optar em fazer o vestibular de casa.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site uniguacucanoinhas.com.br

As aulas terão início no dia 22 de fevereiro de 2021.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (47) 9.9290-8010 ou pelo telefone (47) 3622.1843