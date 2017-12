Aberta as inscrições para o Vestibular de Medicina em Guarapuava

Estão abertas as inscrições para o primeiro Vestibular de Medicina, na Faculdade Campo Real, em Guarapuava. A prova será realizada no dia 28 de janeiro, com início às 14h, nas dependências da instituição.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela Internet, no site www.camporeal.edu.br/vestibularmedicina, até às 16h do dia 15 de janeiro. A taxa de inscrição para o processo seletivo é de R$ 250,00. O Vestibular de Medicina será organizado e aplicado pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (NC/UFPR).

CONTEÚDO DO VESTIBULAR DE MEDICINA

O Vestibular de Medicina terá duração de 5 horas. Serão 60 questões objetivas e 2 questões discursivas. Os temas da prova objetiva de conhecimentos gerais serão de múltipla escolha, com cinco alternativas cada, das quais apenas uma deverá ser assinalada e serão distribuídas da seguinte forma: 10 questões de Biologia; 8 questões de Língua Portuguesa; 8 questões de Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês – a escolha deverá ser realizada no ato da inscrição); 7 questões de Matemática; 6 questões de Física; 6 questões de Química; 5 questões de Literatura Brasileira; 5 questões de História; 5 questões de Geografia.

INÍCIO DAS AULAS

O início das aulas, com a primeira turma de Medicina em Guarapuava, está previsto para o dia 26 de fevereiro. Os estudantes terão espaços de aprendizagem autodirigida com a busca ativa da informação e construção do conhecimento. A tecnologia, o conhecimento e a inovação sempre estarão presentes, constituindo outro pilar fundamental no processo de ensino-aprendizagem.

MEDICINA EM GUARAPUAVA

A graduação em Medicina visa a formação de profissionais competentes, que contribuam para a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). O curso proporcionará uma visão mais completa dos pacientes, com ações de atuação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). A graduação transformará a realidade da saúde local e regional, consolidando Guarapuava como polo em saúde e educação na região e no Paraná.

“Estaremos formando médicos capazes de desenvolver ações de promoção e prevenção, nas diferentes dimensões do cuidado, comprometidos com as demandas da saúde em nossa região”, acredita o professor e diretor geral da Campo Real, Edson Aires da Silva.

FACULDADE CAMPO REAL

A Faculdade Campo Real é uma instituição de ensino comprometida com a missão social de formar profissionais visionários que compreendam o mundo, com pensamentos de transformação. A instituição conta com os melhores profissionais do mercado, que compartilham seus aprendizados e experiências com os mais de quatro mil acadêmicos.

Segundo as avaliações de 2016 do Ministério da Educação (MEC), a Campo Real é a melhor faculdade de Guarapuava. A instituição conquistou o primeiro lugar, com o conceito 4 na faixa do Índice Geral de Cursos (IGC), em uma escala que vai de 1 a 5. As outras faculdades da cidade receberam índices inferiores.

Entre todas as faculdades do Paraná, a Campo Real é a 12ª melhor do Estado. As outras instituições de Guarapuava ficaram nas posições de 45º e 105º. O MEC avaliou 144 faculdades no Paraná. Ainda segundo o relatório divulgado pelo MEC, o IGC foi atribuído a 1741 faculdades do país e a Campo Real está entre as 160 melhores do Brasil.