Abordagem de Violência contra crianças e adolescentes recebeu um público de mais de 500 pessoas em União da Vitória

Na última semana, no

Centro Universitário Vale do Iguaçu – Uniguaçu, o Centro Judiciário de Solução

de Conflitos e Cidadania– CEJUSC e a Vara da Infância e Juventude de União da

Vitória, em parceria com o Núcleo Regional de Educação de União da Vitória e a

Secretaria Municipal de Educação de União da Vitória, realizou palestras sobre

o tema “Violência e Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes, como Proceder?”

Os eventos, alusivos à

semana da Campanha Nacional de Combate a Violência e a Exploração Sexual Contra

Crianças e Adolescentes, teve como palestrante o Juiz de Direito da Comarca de

União da Vitória, Carlos Mattioli, com acolhimento e atendimentos no próprio

local ao final pelo Setor de Psicologia do Fórum.

Estiveram presentes ao

todo nos dois dias mais de 500 pessoas, entre elas diretores, pedagogos,

professores e alunos da educação pública estadual da região.

As palestras contaram ainda

com a presença do Prefeito de União da Vitória, Hilton Santin Roveda, do Chefe

do Núcleo Regional de Educação, Carlos Alberto Polsin, Secretário Municipal de

Educação de União da Vitória, Ricardo José Brugnago, e Secretária de Ação

Social do Município, Ana Claudia Portes Roveda. Texto: Cejusc

Fotos: Danilo Rafael Delonzek