Academia acessível é instalada em União da Vitória

De acordo com o Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 45 milhões de brasileiros possuem pelo menos um tipo de deficiência. Este número representa quase um quarto da população brasileira.

As dificuldades nos movimentos, que antes criavam obstáculos na vida dos deficientes, só diminuem com a prática da atividade física adaptada.

Foi pensando em acessibilidade para todos que o prefeito, Santin Roveda, buscou recursos da Secretaria de Estado do Esporte e Turismo do Paraná e por meio do Programa de Esportes, nos últimos dias foi instalado na Praça Visconde de Nacar uma academia ao ar livre adaptada para cadeirantes. “É de extrema importância que toda a população possa se sentir incluído, principalmente no que se refere a qualidade de vida, essa academia sem dúvidas irá garantir isso aos cadeirantes”, ressaltou Roveda.

Foi utilizado um recurso de 18 mil reais e a academia conta com sete equipamentos que serão utilizados por pessoas com deficiência. Nas próximas semanas serão implantadas outras academias que irão ficar na divisa entre União da Vitória e Porto União próximo a pista de caminhada. Elas serão um pouco diferente com equipamentos para alongamento em material inox. É mais qualidade de vida para a população.