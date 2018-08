Acadêmica de Engenharia Mecânica inicia estágio na WestRock

A acadêmica de Engenharia Mecânica da Uniguaçu, Andressa Przyvitoski Rodrigues, está realizando seu estágio obrigatório na empresa WestRock, em Três Barras (SC). A empresa é multinacional, cuja atividade principal é a produção de embalagens. A oportunidade surgiu através de um e-mail da Gi Group informando a abertura do processo seletivo de estágio para o segundo semestre de 2018, onde as empresas divulgam, através da coordenação do curso, as vagas para estágios.

Andressa começou seu estágio na segunda-feira, 13 de agosto, e está trabalhando no setor de Manutenção Florestal, onde terá atribuições para manutenção e melhoramento contínuo das máquinas florestais. A acadêmica relata as etapas do processo como sendo a triagem dos currículos, dinâmica em grupo e entrevista com gestores para, ao fim destas etapas, o contrato com o escolhido.

O programa de estágio também é organizado com cursos para desenvolvimento profissional. Além disso, a empresa ofereceu todo o suporte da mudança da acadêmica para o estado de Santa Catarina. Para Andressa, esse é o resultado de todo esforço e dedicação depositado durante seus 5 anos de aprendizado, podendo assim demonstrar na prática suas atribuições, além de ter o suporte dos professores do curso onde foram fundamentais para sua formação e orientação durante todo o curso e, em especial, neste processo seletivo.

Para ela essa área irá abrir vários caminhos para sua vida profissional. A acadêmica ainda relata sobre o medo de participar do processo para essa vaga pelo fato de ser mulher, e por ser uma área que continha mais homens. Segundo ela, a empresa não tem distinção sobre isso, onde se dá por satisfeita em relação ao tratamento com os demais. “Um dos pontos mais fortes analisados entre os gestores foi a participação de projetos e desenvolvimento de iniciações científicas no período acadêmico”, destaca Andressa, se referindo a importância da Iniciação Científica aos acadêmicos da Uniguaçu.