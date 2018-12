Acadêmica de Fisioterapia é aprovada em primeiro lugar para Residência Multiprofissional – Intensivismo – Fisioterapia na UEPG

Júlia Caroline Pinheiro Charneski, concluinte do curso de Fisioterapia da Uniguaçu, passou em 1º lugar para Residência Multiprofissional – Intensivismo – Fisioterapia na Universidade Estadual Ponta Grossa (UEPG). A acadêmica realizou a prova no domingo, 11 de novembro, na própria UEPG, e o resultado foi divulgado na segunda-feira, 26. “Fiquei sabendo da aprovação através da mensagem de uma colega, que está fazendo residência, egressa também da Uniguaçu. Quando li a mensagem, fui logo ver no site, vi meu nome em primeiro e tive uma mistura de sentimentos”, comenta Júlia.

Para ela, a Fisioterapia é o dom de ajudar e amar as pessoas através de todo conhecimento adquirido nos cinco anos do curso. “A Uniguaçu foi a minha segunda casa durante toda a graduação, sempre tive um ótimo ensinamento, professores capacitados e dispostos a ajudar, ensinando com carinho e dedicação”, afirma. Segundo ela, a prova aconteceu durante o período de aplicação do seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e ela não teve muito tempo para se dedicar. “A classificação foi um resultado do conhecimento adquirido durante a minha graduação.”

A emoção tomou conta de Júlia, pois a residência era um sonho desde seu primeiro ano de faculdade. Seus planos agora são se dedicar para essa nova fase, continuar buscando conhecimento e se aperfeiçoar naquilo que se dispôs a fazer! “Sou grata a Uniguaçu e ao colegiado de Fisioterapia por tornar meu sonho realidade.”

A coordenadora do curso de Fisioterapia, professora Giovana Simas de Melo Ilkiu, comenta que Júlia sempre foi uma aluna exemplar, em constante busca de conhecimento. “Os professores do colegiado ficaram muito felizes e com a plena certeza de que esta aprovação só vem a confirmar a qualidade do curso de Fisioterapia da Uniguacu. Desejamos que a Júlia conquiste todos os seus sonhos como fisioterapeuta.”