Acadêmicas concorrem ao título de Garota Uniguaçu 2017

Além da Escolha da nova Garota Uniguaçu, o evento também lança, oficialmente, o Vestibular de Verão

Acontece amanhã, 22, a escolha da Garota Uniguaçu 2017. São 19 garotas representando os cursos da Uniguaçu na final do concurso que marca o lançamento do Vestibular de Verão. O evento acontece no The Hall Club, a partir das 22h30.

A festa, já tradicional em comemoração ao lançamento oficial do vestibular de verão, também escolhe o rosto da Garota que representará a marca Uniguaçu pelo próximo ano. São dois desfiles: social (vestido) e esportivo (camiseta da instituição e calça jeans).

Na passarela, alguns critérios serão julgados pelos sete jurados: beleza, simpatia, fotogenia e elegância. “Nós estamos com uma expectativa muito grande, pois a cada ano as meninas ficam mais preparadas. Não é uma questão da beleza, mas, sim, de representar o seu curso e a faculdade”, comenta Vilta Inês Quitério de Souza, organizadora do concurso.

A nova Garota Uniguaçu receberá a faixa da Brenda Lima, Garota Uniguaçu 2016, e ganhará uma viagem para Natal (RN), com direito a acompanhante. A festa de lançamento do vestibular será animada pela banda Tulipa. Para ver como ficaram os books fotográficos das candidatas, basta acessar Uniguaçu pelo Facebook.

O desfile está programado para ter início às 22h30, mas é aconselhável que as pessoas cheguem cedo, evitando fila no estabelecimento. “Estamos muito felizes com o envolvimento dos nossos acadêmicos. Os convites são limitados e estão sendo entregues nas recepções dos prédios. A população também pode garantir o seu”, lembra a coordenadora do evento.

Vestibular de Verão 2017 Uniguaçu

O Vestibular de Verão 2017 da Uniguaçu acontece no dia 20 de novembro, às 10h, em 11 cidades, sendo elas: União da Vitória, São Mateus do Sul, Canoinhas, Caçador, Irati, Bituruna, Mallet, General Carneiro, Cruz Machado, Palmas e Itaiópolis.

As inscrições para o vestibular ficam disponíveis após o lançamento oficial e podem ser realizadas pelo site uniguacu.edu.br ou nas secretarias da instituição.

Com mais de 4mil acadêmicos e 19 cursos de graduação, a Uniguaçu oferece vários incentivos aos seus alunos, destacando-se como a única Instituição da região que beneficia seu acadêmico com o PROUNI, com bolsas parciais e integrais. Outros incentivos também são oferecidos, como: Fies, Programa Estude, Bolsa Universitária, Indicação de Aluno, Bolsa Esporte, Melhor Aluno, Desconto Familiar, Bolsa Estágio, entre outros. Para mais informações basta acessar o site.

A Uniguaçu reforça que toda a população é bem-vinda para conhecer sua estrutura, cursos, participar de aulas ou conversar com coordenadores para possíveis dúvidas sobre o mercado de trabalho.