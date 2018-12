Acadêmicas de Fisioterapia aplicam os TCCs em creches de União da Vitória avaliando o desempenho motor das crianças

As acadêmicas Amanda Banazeski e Taliane Olinkevicz, do curso de Fisioterapia, aplicaram os seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) em creches do município de União da Vitória. Os projetos foram orientados pela professora Bárbara Camila Flissak e tinham como objetivo avaliar o desempenho motor das crianças. Ao todo, as acadêmicas avaliaram mais de 200 crianças. Para a surpresa de todos, nas crianças menores (0 a 24 meses) houve um índice de 30% de atraso, já nas crianças maiores (24 a 36 meses) houve um atraso em 40% delas.

As acadêmicas apresentaram os trabalhos nesta semana e a equipe da Secretaria Municipal de Educação de União da Vitória (Semed) participou da apresentação, tendo a mesma surpresa com os dados. Estiveram presente as pedagogas da Secretaria Mirian Cardoso e Viviane Vasko, responsáveis pela Educação Infantil, que estavam representando a Secretária de Educação, Sandra Cristina Leão.

As pedagogas sugeriram continuidade aos atendimentos a essas crianças em forma de um Projeto de Extensão. Após essa análise, as acadêmicas desenvolveram orientações para os pais das crianças e para as professoras.