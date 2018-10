Acadêmico de Pós-Graduação da Uniguaçu no Congresso Internacional de Educação

No dia 25 de setembro o acadêmico de pós-graduação em Didática e Docência pela Uniguaçu, Iago Vinicios Geller, sob orientação do professor Daniel Alberto Machado Gonzales, e co-orientação do professor Ludimar Pegoraro (UNIARP), participou do II EDUPALA (Congresso Internacional, Conhecimento Pertinente para a Educação da América Latina: Formação de Formadores) realizado entre os dias 24 e 26 de setembro, na cidade de Lages (SC).

Durante o evento, foi apresentado um estudo piloto intitulado “Comparativo do Desempenho dos Alunos de Nutrição (Uniguaçu), no Enade, após a Inserção de Simulados Preparatórios”. O trabalho teve por objetivo analisar o efeito da aplicação do DNA (Dia e Noite de Avaliação) no resultado do Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes). Este trabalho demonstrou a grande mudança no desempenho dos estudantes após a implementação do DNA na Uniguaçu.

Para o acadêmico, atualmente o sucateamento do ensino no Brasil é evidente. Contudo, a única saída para uma melhora é a preparação das gerações futuras. “No Ensino Superior o conhecimento à docência tem a ver com profissionalização e cidadania, isto é, produção e socialização de conhecimentos. Trabalhos como este demonstram que há uma preocupação com a qualidade do ensino e a formação social. Este estudo piloto é apenas para demonstrar a importância de estratégias em busca de uma melhor formação, outros trabalhos devem seguir a mesma linha para maiores conclusões”, relatou Iago.